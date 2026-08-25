Video | Cât costă vinetele, ardeii și gogoșarii în Piața Agroalimentară din Sebeș. Vânzător: ,,Prețuri acceptabile pentru toate categoriile”
Cât costă vinetele, ardeii și gogoșarii în Piața Agroalimentară din Sebeș. Vânzător: ,,Prețuri acceptabile pentru toate categoriile”
Luna august este perioada în care mulți români aleg să coacă legume, printre cele mai căutate fiind vinetele, ardeii și gogoșarii. În Piața Agroalimentară din Sebeș, locuitorii din județul Alba pot găsi în această perioadă legume proaspete, vândute de producători și comercianți.
Ziariștii de la ziarulunirea.ro au discutat cu trei vânzători din Piața Agroalimentară din Sebeș despre prețurile vinetelor, ardeilor și gogoșarilor. Potrivit acestora, vinetele se vând cu prețuri cuprinse între 3,5 și 4 lei kilogramul, în timp ce ardeii kapia și gogoșarii costă 8 lei kilogramul, iar ardeiul gras poate fi cumpărat cu 7 lei kilogramul.
Comercianții spun că legumele provin din județul Olt și sunt proaspete:
Vânzător: ,,August – septembrie este perioada perfectă pentru a le cumpăra și a le coace”
„4 lei avem vânăta la sac, frumoasă, proaspătă, ardeiul kapia 8 lei kilogramul, iar gogoșarul 8 lei kilogramul. Ardeiul gras, 7 lei kilogramul. Au fost crescute în județul Olt. August – septembrie este perioada perfectă pentru a le cumpăra și a le coace”, a povestit unul dintre vânzători.
,,Prețuri acceptabile pentru toate categoriile”
„Kapia este 8 lei, gogoșarul tot 8 lei. Vinetele 3,5 lei. Ele sunt din Oltenia, județul Olt. Au fost crescute natural. Tot timpul aducem marfă proaspătă, ca oamenii să fie mulțumiți, și prețuri acceptabile pentru toate categoriile. Îi așteptăm cu drag pe oameni să vină”, a mai spus un comerciant.
,,Au fost crescute în Oltenia”
„Gogoșarul este 8 lei, iar vinetele 4 lei. Au fost crescute în Oltenia, comuna Grădinile”, a mai explicat o vânzătoare.
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