Accident rutier pe DN 75: O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit la Sălciua. Trafic îngreunat
Accident rutier pe DN 75: O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit la Sălciua. Trafic îngreunat
Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 17.30, pe DN 75. O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit la Sălciua, iar traficul în zonă este îngreunat.
Traficul rutier este îngreunat pe DN 75, în comuna Sălciua, din cauza unui accident rutier în care sunt implicate o autoutilitară și un autoturism.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.
Foto: arhivă
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