FOTO | Intervenție Salvamont Alba la Colții Trascăului: Turistă maghiară cu fractură de picior, evacuată în siguranță de salvatori

Intervenție Salvamont Alba la Colții Trascăului: Turistă maghiară cu fractură de picior, evacuată în siguranță de salvatori

Salvamont Alba a intervenit marți, 25 august 2026, pentru evacuarea unei turiste maghiare cu fractură de picior, din zona Colții Trascăului.

Echipajul de intervenție al SALVAMONT ALBA, aflat în serviciu la punctul de lucru Rimetea, a intervenit în urma cu o oră pentru evacuarea unei turiste maghiare de 55 de ani.

Femeia a prezentat fractură de membru inferior, în timpul coborârii de pe Colții Trăscăului.

A fost predată echipajului de ambulanță chemat la întâlnire.

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