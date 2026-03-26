VIDEO | „Brâncuși 150”: Expoziție-eveniment de grafică românească la Sala Unirii din Alba Iulia
„Brâncuși 150": Expoziție-eveniment de grafică românească la Sala Unirii din Alba Iulia
La Sala Unirii din Alba Iulia, în aripa de nord, a avut loc, joi, 26 martie 2026, vernisajul unei expoziții-eveniment de grafică românească, „Brâncuși 150”.
Proiectul a fost inițiat de Fundația Inter-Art Aiud și organizat la Alba Iulia sub egida Consiliul Județean Alba și a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu Muzeul Național „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. Proiectul este sub patronajul Ministerul Culturii.
Expoziția „Brâncuși 150” a fost vernisată pentru prima dată în 19 februarie, la Muzeul Național „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, zi în care, simultan, expoziția a fost deschisă în alte 20 de țări de pe 6 continente.
Acum își continuă parcursul în România, fiind găzduită la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
„Vă invităm să descoperiți o selecție impresionantă de lucrări de grafică contemporană, lucrări realizate în tehnici clasice de gravură, semnate de artiști consacrați ai scenei grafice românești, inspirați de spiritul și moștenirea marelui artist”, au transmis reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
VIDEO | „Brâncuși 150”: Expoziție-eveniment de grafică românească la Sala Unirii din Alba Iulia
„Brâncuși 150”: Expoziție-eveniment de grafică românească la Sala Unirii din Alba Iulia La Sala Unirii din Alba Iulia, în aripa...
Politică Administrație
Opinii Comentarii
