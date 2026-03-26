VIDEO | „Brâncuși 150”: Expoziție-eveniment de grafică românească la Sala Unirii din Alba Iulia

Ioana Oprean

Târgul Grădinarului

La Sala Unirii din Alba Iulia, în aripa de nord, a avut loc, joi, 26 martie 2026, vernisajul unei expoziții-eveniment de grafică românească, „Brâncuși 150”.

Proiectul a fost inițiat de Fundația Inter-Art Aiud și organizat la Alba Iulia sub egida Consiliul Județean Alba și a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu Muzeul Național „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. Proiectul este sub patronajul Ministerul Culturii.

Expoziția „Brâncuși 150” a fost vernisată pentru prima dată în 19 februarie, la Muzeul Național „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, zi în care, simultan, expoziția a fost deschisă în alte 20 de țări de pe 6 continente.

Acum își continuă parcursul în România, fiind găzduită la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

„Vă invităm să descoperiți o selecție impresionantă de lucrări de grafică contemporană, lucrări realizate în tehnici clasice de gravură, semnate de artiști consacrați ai scenei grafice românești, inspirați de spiritul și moștenirea marelui artist”, au transmis reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Curier Județean

VIDEO EXCLUSIV | Ce funcțiuni noi va avea după reabilitare clădirea Serviciului Public de Gospodărire Comunală din Zlatna: „Semnifică vechimea orașului”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

26 martie 2026

De

Ce funcțiuni noi va avea după reabilitare clădirea Serviciului Public de Gospodărire Comunală din Zlatna Primăria Zlatna a lansat marți, 24 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de atribuire prin licitație publică a contractului de lucrări rămase de executat în vederea reabilitării clădirii Serviciului Public de Gospodărire Comunală. Valoarea totală estimată […]

Citește mai mult

Curier Județean

OFICIAL | Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

26 martie 2026

De

Halterofilul Andrei Socaci, cetățean de onoare post-mortem al municipiului Alba Iulia: Când ar putea fi decernat titlul Consiliul Local Alba Iulia a adoptat, joi, 26 martie 2026, cu unanimitate de voturi un proiect de hotărîre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” – post – mortem – halterofilului Andrei Socaci. După […]

Citește mai mult

Curier Județean

Mesaj de mulțumire din partea unei paciente către echipa medicală de la Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Mi-au fost făcute toate investigațiile și m-au pus pe picioare”

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

26 martie 2026

De

Mesaj de mulțumire din partea unei paciente către echipa medicală de la Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Mi-au fost făcute toate investigațiile și m-au pus pe picioare” Un nou mesaj de mulțumire a fost transmis de către o pacientă a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, de această dată, echipei medicale de […]

Citește mai mult