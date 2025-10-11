Rămâi conectat

VIDEO | Bebe Florea, cântărețul de muzică de petrecere din Alba a lansat o nouă piesă. ,,Ai rămas cu mine“, piesă cântată cu Lucian Sereș

acum 58 de minute

Bebe Florea, cântărețul de muzică de petrecere din Alba a lansat o nouă piesă. ,,Ai rămas cu mine“, piesă cântată cu Lucian Sereș

Bebe Florea, îndrăgitul cântăreț de muzică de petrecere din județul Alba, a lansat de curând o nouă melodie cu care a cucerit publicul.

Melodia se intitulează ,,Ai rămas cu mine“, este o piesă nouă alături Lucian Sereș, un artist pe care cântărețul mărturisește că îl urmărește și îl ascultă încă din copilărie și alături de care nici nu visa vreodată la o colaborare.

Mai puțin activ în mediul online în ultima vreme, dar cu un an plin de evenimente și noi provocări, tânărul cântăreț a revenit și promite să posteze mai des, dar și să vină cu noutăți pentru cei care îi ascultă muzica: ,,Nu mă opresc aici, am proiecte frumoase în derulare pentru voi și o să vă surprind, dar deocamdată doar atât o să spun”, transmite Bebe Florea.

,,Sunt contactat de oameni care m-au întâlnit la diverse evenimente, în mare parte la nunți și în online. Am strâns o comunitate foarte frumoasă, fără de care munca mea ar fi în zadar”, a declarat cântărețul pentru ziarulunirea.ro.

Florin Florea are 36 de ani, s-a născut și a crescut la Deva până la vârsta de 14 ani, când s-a mutat împreună cu familia în satul Ciuguzel, din comuna Lopadea Nouă. Cea mai de succes piesă de până acum a cântărețului este ”Paleta de culori”, care a strâns sute de mii de vizualizări.

,,Tot ceea ce sunt astăzi se datorează lui Dumnezeu și oamenilor care mă susțin și îmi urmăresc activitatea”, afirmă Bebe Florea.

