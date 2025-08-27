VIDEO | Autoturism estimat la 100.000 de lei indisponibilizat de polițiști: O femeie din Blaj, care l-a cumpărat din Germania, nu plătise suma integrală
Autoturism estimat la 100.000 de lei indisponibilizat de polițiști: O femeie din Blaj, care l-a cumpărat din Germania, nu plătise suma integrală
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale din Blaj, în urma investigațiilor efectuate, au identificat, marți, 26 august 2025, un autoturism.
Asupra acestuia, în bazele de date ale Poliției Române, este instituită o semnalare de către autoritățile din Germania, fiind susceptibil a proveni din comiterea unei infracțiuni.
Potrivit IPJ Alba, din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că o femeie de 36 de ani, din Blaj, ar fi achiziționat autoturismul și nu ar fi achitat în totalitate valoarea acestuia.
Autoturismul estimat la 100.000 de lei a fost indisponibilizat de polițiști și se află în custodia Inspectoratului de Poliție Județean Alba.
A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.
