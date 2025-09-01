VIDEO | Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii

Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii

La Lunca Ciufudului, aproape de intrarea în Tiur, au început lucrările la noua creșă din municipiul Blaj.

Anunțul a fost făcut, luni, 1 septembrie 2025, de primarul Gheorghe Valentin Rotar.

„Este o lucrare de peste 12 milioane de lei realizată de Compania Națională de Investiții.

Lucrarea a demarat puțin mai greu din pricina faptului că antreprenorul nu a dispus de fierul necesar.

Acum se lucrează în ritmul normal.

Avem, dacă nu certitudinea, măcar promisiunea fermă, mai ales că este vorba de un constructor foarte serios, că la începutul anului școlar 2026-2027 creșa va fi în funcțiune, iar copiii și nepoții noștri se vor bucura de condițiile oferite de o creșă modernă.

Întreg consumul va fi pe curent electric.

Noua creșă va putea găzdui 40 de copii.

Odată finalizată noua creșă, în cazul în caree vom considera necesar vom face eforturi pentru a construi și o a treia creșă în Blaj”, a declarat edilul din „Mica Romă”.

