VIDEO | Anticipație sociologică: Alin Tomuș spunea încă din iulie 2025 că va deveni necesară creșterea vârstei de pensionare

Sociologul Alin Tomuș spunea încă din iulie 2025 că va deveni necesară creșterea vârstei de pensionare. El afirma, în 8 iulie 2025, la postul de televiziune Antena 3 Deva, că va deveni necesară creșterea vârstei de pensionare actuale, având în vedere că pensionarea „decrețeilor” va pune o mare presiune pe sistemul public de pensii.
Se vor pensiona în următorii ani generațiile de „decreței”. Aceste generații au fost foarte numeroase și presiunea pe sistemul public de pensii va crește. Prin urmare vârsta de pensionare va crește în România.
Tipul acesta de presiune va duce statul român în situația de a nu avea de ales în această chestiune”, spunea Alin Tomuș.
În aceeași emisiune Alin Tomuș afirma, cu referire la luna septembrie 2025, că „va fi cea mai grea lună din ultimii ani pentru România”.
Trei zile mai târziu, vineri, 11 iulie 2025, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan a vorbit și despre tema sensibilă a necesității creșterii vârstei de pensionare. „În câțiva ani nu va mai fi nimeni care să ne plătească pensiile”, a avertizat premierul.
„Nu mai avem oameni în economie și în câțiva ani de zile nu va mai fi nimeni care să ne plătească pensiile. Atunci când ești mai înțelept, cu o capacitate puternică, cu experiență mare și poți întoarce ceva pentru țara asta”, a subliniat atunci Ilie Bolojan.
Premierul a repus pe tapet tema luni, 8 septembrie 2025. Ilie Bolojan a declarat la TVR Info că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile, în așa fel încât populația cu vârste între 50 și 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.
„Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a afirmat Ilie Bolojan, la TVR Info, întrebat dacă în pachetul 3 de reformă vor intra și măsurile privind celelalte categorii care au pensii speciale, pe lângă cele ale magistraților.
Premierul a explicat că, dacă nu va crește vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge „într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii”, peste 5 sau 10 ani.
„Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste zece ani, iar în spate vin generații de 200.000, și, practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Și trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală”, a precizat premierul.
Ulteerior, în dimineața zilei de marți, 9 septembrie 2025, Guvernul a transmis precizări. „Guvernul nu are în vedere şi nu discuta în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare. În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsaă de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la elimnarea excepţiilor de la vârstă standard”, au explicat reprezentanții Executivului.
