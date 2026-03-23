VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu: „A trecut mult de când nu am fost Mondial, vrem să facem o țară întreagă fericită"

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a declarat, luni, 23 martie 2026 că a trecut mult timp de când echipa națională a României nu a mai participat la o ediție a Cupei Mondiale și a menționat că el și colegii săi își doresc o victorie în barajul cu Turcia pentru a face o țară întreagă fericită.

„Toată lumea se gândește la meciul cu Turcia. Nu contează dacă marchez sau nu, sau cine va începe meciul. Cred că mai important pentru noi și pentru țara noastră este să ne calificăm la Mondial indiferent cum. Toți știm că Mondialul este maximum pentru orice jucător. Ne dorim să ajungem să jucăm acolo. Au trecut foarte, foarte mulți ani de când România nu a fost acolo.

Așa că ne dorim să mergem la Cupa Mondială și să facem o țară întreagă fericită. Vom lăsa totul pe teren pentru a reuși acest lucru. Dacă nu se va întâmpla, pentru că nimic nu e sigur în fotbal indiferent cât de bine ai juca, atunci vreau să ieșim de pe teren fără regrete și să fim mulțumiți de faptul că am făcut tot ce a depins de noi ca să câștigăm’, a afirmat Nicolae Stanciu într-un interviu acordat FRF TV, potrivit Agerpres.

„Mă bucur să fiu din nou aici, că sunt sănătos și pot să joc. A fost destul de greu la ultimele meciuri, pentru că în cariera mea am fost la națională mai tot timpul. Atmosfera este la fel ca ultima oară când am fost la lot, este bună dispoziție, toți jucătorii sunt fericiți să fie aici și să joace pentru echipa națională. În același timp, toți sunt concentrați pentru că ne așteaptă un meci important și suntem conștienți de acest lucru”, a adăugat Nicolae Stanciu, aflat în cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia.

Mijlocașul este de părere că oricare jucător din lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu poate face față presiunii partidei cu Turcia.

„Suntem pregătiți, avem timp să îi analizăm pe adversari și să pregătim meciul. Selecționerul ne va spune ce trebuie să facem, ne va da toate detaliile despre ei. Pe majoritatea îi cunoaștem pentru că ne place să ne uităm la fotbal. Suntem 26 de jucători și oricare ar intra pe teren ar putea să facă față unui astfel de meci. Pentru noi este prima dată când suntem la un baraj de Cupă Mondială și îl vom trata ca atare. Nu ne vom gândi pe cine vom întâlni în următorul meci, ci ne axăm doar pe partida cu Turcia”, a explicat Nicolae Stanciu.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, 26 martie 2026 la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie 2026, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

