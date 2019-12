VIDEO| Acțiuni sociale ale Organizației PRORomânia Alba cu ocazia sărbătorilor: Oamenii au nevoie, în primul rând, de oameni

Oamenii au nevoie de oameni

Acțiunile sociale de Sărbători, pentru noi, sunt o ocazie de a dărui, dar mai ales, una pentru a învăța!În acest an, ne-am propus să luam exemplu. Am vizitat centre private care răspund unor nevoi sociale pe care statul nu le poate susține la capacitatea și performanța necesară. Am înțeles din această experiență și de la oamenii care se ocupă de aceste centre, că resursa umană performantă stă la baza oricărei politici sociale. Dincolo de greutățile financiare, oamenii au în primul rând, nevoie de oameni!

Publicată de PRO România Alba pe Duminică, 22 decembrie 2019