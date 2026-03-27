VIDEO | A început ,,Târgul Grădinarului” 2026: Peste 65 de expozanți aduc primăvara în Cetatea Alba Carolina. Pomi fructiferi, plante și flori, unelte și accesorii pentru grădină, pe latura de Vest
A început ,,Târgul Grădinarului” 2026: Peste 65 de expozanți aduc primăvara în Cetatea Alba Carolina. Pomi fructiferi, plante și flori, unelte și accesorii pentru grădină, pe latura de Vest
„Târgul Grădinarului” 2026 și-a deschis oficial porțile vineri, 27 martie 2026, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. Cea de-a XVI-a ediție a evenimentului se desfășoară până de vineri până duminică, între orele 10:00 – 18:00.
Din programul de anul acesta nu lipsesc atelierele pentru copii și standuri de carte, oferta educațională a liceelor de profil din Alba, demonstrații tehnice și de specialitate, spectacol de teatru și dansuri.
Deschiderea oficială a Târgul Grădinarului a avut loc astăzi de la ora 11.00, în spaţiul situat pe latura de vest a Cetăţii Alba Carolina. Evenimentul, ajuns la cea de-a XVI-a ediţie, este organizat de Consiliul Judeţean Alba, împreună cu Primăria Alba Iulia şi Grupurile de Acţiune Locală Pe Mureş şi pe Târnave, Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare, Ţara Secaşelor Alba – Sibiu, Valea Ampoiului – Valea Mureşului.
La ediţia din acest an a Târgului Grădinarului sunt prezenţi peste 65 de expozanţi, care își așteaptă vizitatorii cu o gamă variată de produse (flori, semințe, bulbi, butași, pomi fructiferi, viță de vie, material săditor), precum și servicii de consultanță în amenajarea spaţiului verde.
De asemenea, specialiști în domeniu agricol vin în sprijinul celor interesați cu demonstrații practice și cu informaţii actualizate despre cele mai recente oportunităţi de finanţare disponibile în acest sector.
PROGRAM Târgul Grădinarului 2026
Ediţia a XVI-a, Latura de vest a Cetăţii Alba Carolina Alba Iulia, între orele 10:00 – 18:00
Vineri, 27 martie 2026
11:00 Deschiderea oficială a evenimentului
10:00 – 15:00 Pagini din grădina fermecată – atelier de lectură şi colorat pentru copii şi stand de carte
Aventură în natură – concurs de întrebări și ghicitori pentru copii
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”Alba
10:00 – 16:00 Din istoria ilustrației botanice – artiste și artiști din secolele XVII-XIX expoziţie
Ateliere creativ-educative pentru copii:
Grădina într-un colaj vesel
Felicitări handmade cu motive florale
Corespondenţă de primăvară – cărţi poştale cu mesaj floral
Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia
13:00 – 13:30 Fii agriCOOL! – oferta educaţională a liceelor cu profil agricol
Prezentare: Floralis şi Design Construct – firme de exerciţiu, Liceul Tehnologic Aiud
Sâmbătă, 28 martie 2026
10:00 – 16:00 File din grădina fermecată – atelier de lectură şi colorat pentru copii şi stand de carte
Aripi și petale din hârtie – atelier de origami pentru copii
Aventură în natură – concurs de întrebări și ghicitori despre natură
Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”Alba
10:00 – 16:00 Gănduri de primăvară – cărţi poştale cu mesaj floral
Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia
13:00 – 13:30 Dansul primăverii – grupa de majorete „Cheers”, Ocna Mureş
14:00 – 14:30 Roboţi şi tehnologie în grădinărit – demonstraţie tehnică, Landscape Universal SRL
15:00 – 15:30 Grădini cu dichis – lansare revistă şi demonstraţie de specialitate, Petra Pavaje SRL
Duminică, 29 martie 2026
10:00 – 16:00 Veşti de primăvară – cărţi poştale cu mesaj floral
Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia
11:30 – 12:30 Piticii plantează – atelier de plantat pentru copii
12:30 – 13:30 Fata babei şi fata moşneagului – spectacol de teatru pentru copii
Teatrul de păpuşi „Prichindel”Alba Iulia
13:30 – 14:00 Arta tunderii arborilor ornamentali – demonstraţie practică, Boroş Cristian
14:00 – 14:30 Aranjamente florale în jardiniere – demonstraţie tehnică, Landscape Universal SRL
