VIDEO | A început realizarea efectivă a tunelului Robești de pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești: Dinamitare subterană în porțiunile cu rocă dură

A început realizarea propriu-zisă a tunelului Robești de pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești

Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robești, amplasat pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, a anunțat, miercuri, 8 octombrie 2025, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Tunelul Robești va avea o lungime de 900 de metri, este construit cu metoda austriacă iar pe anumite porțiuni, unde a fost identificată rocă dură, se va apela inclusiv la dinamitare subterană.

„Asocierea de constructori turci (Mapa – Cengiz) este mobilizată pe acest sector al șantierului, pentru această fază, cu 30 de muncitori și 10 utilaje specializate.

Pe măsură ce activitățile vor evolua, numărul muncitorilor și al utilajelor va crește proporțional.

Pe întreaga secțiune vor fi construite 7 tuneluri, din care cel mai lung va fi cel de la Câineni (1.520 m).

Contractul pentru construcția secțiuni 2 (31,33 km) a autostrăzii Sibiu – Pitești are o valoare de 4,25 miliarde, este finanțat prin Programul Transport (Fonduri Europene Nerambursabile) și trebuie finalizat în anul 2028.

Stadiul fizic al lucrărilor pe întregul șantier se apropie de 7%”, a precizat directorul general al CNAIR.

