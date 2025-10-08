Rămâi conectat

Actualitate

VIDEO | A început realizarea efectivă a tunelului Robești de pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești: Dinamitare subterană în porțiunile cu rocă dură

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

A început realizarea propriu-zisă a tunelului Robești de pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești

Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robești, amplasat pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, a anunțat, miercuri, 8 octombrie 2025, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). 

Tunelul Robești va avea o lungime de 900 de metri, este construit cu metoda austriacă iar pe anumite porțiuni, unde a fost identificată rocă dură, se va apela inclusiv la dinamitare subterană.

„Asocierea de constructori turci (Mapa – Cengiz) este mobilizată pe acest sector al șantierului, pentru această fază, cu 30 de muncitori și 10 utilaje specializate.

Pe măsură ce activitățile vor evolua, numărul muncitorilor și al utilajelor va crește proporțional.

Pe întreaga secțiune vor fi construite 7 tuneluri, din care cel mai lung va fi cel de la Câineni (1.520 m).

Contractul pentru construcția secțiuni 2 (31,33 km) a autostrăzii Sibiu – Pitești are o valoare de 4,25 miliarde, este finanțat prin Programul Transport (Fonduri Europene Nerambursabile) și trebuie finalizat în anul 2028.

Stadiul fizic al lucrărilor pe întregul șantier se apropie de 7%”, a precizat directorul general al CNAIR.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Orice discuție despre performanțe în clasă sau la ședințele cu părinții este acum interzisă

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 27 de minute

în

8 octombrie 2025

De

Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Noile reguli transformă notele într-un subiect strict privat între profesor, părinte și elev Ministerul Educației a emis noi reguli care interzic învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei sau în cadrul ședințelor cu părinții despre modul în care s-a […]

Citește mai mult

Actualitate

Achiziția de panouri fotovoltaice devine mai simplă pentru fermieri. AFIR accelerează procesul și taie birocrația

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 57 de minute

în

8 octombrie 2025

De

Proces mai simplu pentru achiziția de echipamente fotovoltaice prin fondurile AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a simplificat procedura de achiziție a echipamentelor fotovoltaice pentru fermieri și întreprinderi din sectorul agricol sau al industriei alimentare. Modificarea a fost introdusă prin actualizarea Ghidului Bazei de Date cu Prețuri de Referință (BDPR), care permite acum utilizarea […]

Citește mai mult

Actualitate

Emil Gânj, plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa: Bărbatul din Mureș și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

8 octombrie 2025

De

Emil Gânj, plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa: Bărbatul din Mureș și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Ce recompensă oferă Poliția pentru găsirea sa Emil Gânj, bărbatul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa, a fost adăugat pe lista celor mai căutați […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 27 de minute

Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Orice discuție despre performanțe în clasă sau la ședințele cu părinții este acum interzisă

Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Noile reguli transformă notele într-un...
Actualitateacum 57 de minute

Achiziția de panouri fotovoltaice devine mai simplă pentru fermieri. AFIR accelerează procesul și taie birocrația

Proces mai simplu pentru achiziția de echipamente fotovoltaice prin fondurile AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a simplificat procedura...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

Posibil ACCIDENT de muncă la Uzina Mecanică Cugir: Un muncitor a vărsat din greșeală sodă caustică pe el

Posibil ACCIDENT de muncă la Uzina Mecanică Cugir: Un muncitor a vărsat din greșeală sodă caustică pe el Un posibil...
Ştirea zileiacum 21 de ore

FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune 

Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune Generalul de brigadă Nicolae Oros a...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

VIDEO | Deținerea sau utilizarea petardelor din categoria P1 și T1, considerate INFRACȚIUNI! Amenzile pot ajunge până la 7.500 de lei. Anunțul făcut de de IPJ Alba

Deținerea sau utilizarea petardelor categoria P1, considerate infacțiuni! Modificări legislative importante privind articolele pirotehnice, anunțate de IPJ Alba înainte de...
Curier Județeanacum 4 ore

VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Ce au învățat și descoperit cei mici

VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Activiățile la care au participat cei mici...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 zile

FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”

5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Politică Administrațieacum 6 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit

7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma

În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea