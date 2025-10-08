VIDEO | A început realizarea efectivă a tunelului Robești de pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești: Dinamitare subterană în porțiunile cu rocă dură
A început realizarea propriu-zisă a tunelului Robești de pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești
Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robești, amplasat pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, a anunțat, miercuri, 8 octombrie 2025, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Tunelul Robești va avea o lungime de 900 de metri, este construit cu metoda austriacă iar pe anumite porțiuni, unde a fost identificată rocă dură, se va apela inclusiv la dinamitare subterană.
„Asocierea de constructori turci (Mapa – Cengiz) este mobilizată pe acest sector al șantierului, pentru această fază, cu 30 de muncitori și 10 utilaje specializate.
Pe măsură ce activitățile vor evolua, numărul muncitorilor și al utilajelor va crește proporțional.
Pe întreaga secțiune vor fi construite 7 tuneluri, din care cel mai lung va fi cel de la Câineni (1.520 m).
Contractul pentru construcția secțiuni 2 (31,33 km) a autostrăzii Sibiu – Pitești are o valoare de 4,25 miliarde, este finanțat prin Programul Transport (Fonduri Europene Nerambursabile) și trebuie finalizat în anul 2028.
Stadiul fizic al lucrărilor pe întregul șantier se apropie de 7%”, a precizat directorul general al CNAIR.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Orice discuție despre performanțe în clasă sau la ședințele cu părinții este acum interzisă
Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Noile reguli transformă notele într-un subiect strict privat între profesor, părinte și elev Ministerul Educației a emis noi reguli care interzic învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei sau în cadrul ședințelor cu părinții despre modul în care s-a […]
Achiziția de panouri fotovoltaice devine mai simplă pentru fermieri. AFIR accelerează procesul și taie birocrația
Proces mai simplu pentru achiziția de echipamente fotovoltaice prin fondurile AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a simplificat procedura de achiziție a echipamentelor fotovoltaice pentru fermieri și întreprinderi din sectorul agricol sau al industriei alimentare. Modificarea a fost introdusă prin actualizarea Ghidului Bazei de Date cu Prețuri de Referință (BDPR), care permite acum utilizarea […]
Emil Gânj, plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa: Bărbatul din Mureș și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa
Emil Gânj, plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa: Bărbatul din Mureș și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa. Ce recompensă oferă Poliția pentru găsirea sa Emil Gânj, bărbatul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa, a fost adăugat pe lista celor mai căutați […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Orice discuție despre performanțe în clasă sau la ședințele cu părinții este acum interzisă
Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Noile reguli transformă notele într-un...
Achiziția de panouri fotovoltaice devine mai simplă pentru fermieri. AFIR accelerează procesul și taie birocrația
Proces mai simplu pentru achiziția de echipamente fotovoltaice prin fondurile AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a simplificat procedura...
Știrea Zilei
Posibil ACCIDENT de muncă la Uzina Mecanică Cugir: Un muncitor a vărsat din greșeală sodă caustică pe el
Posibil ACCIDENT de muncă la Uzina Mecanică Cugir: Un muncitor a vărsat din greșeală sodă caustică pe el Un posibil...
FOTO | Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune
Generalul de brigadă Nicolae Oros, decorat de Președintele Republicii Centrafricane la final de misiune Generalul de brigadă Nicolae Oros a...
Curier Județean
VIDEO | Deținerea sau utilizarea petardelor din categoria P1 și T1, considerate INFRACȚIUNI! Amenzile pot ajunge până la 7.500 de lei. Anunțul făcut de de IPJ Alba
Deținerea sau utilizarea petardelor categoria P1, considerate infacțiuni! Modificări legislative importante privind articolele pirotehnice, anunțate de IPJ Alba înainte de...
VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Ce au învățat și descoperit cei mici
VIDEO | Activitate educativ-preventivă desfășurată de Jandarmeria Aiud la la școala ,,Axente Sever”. Activiățile la care au participat cei mici...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...