Curier Județean

VIDEO | 20 de jandarmi din Alba au donat sânge pentru a oferi o șansă la viață: ,,Fiecare donare poate însemna o nouă șansă pentru cineva aflat în suferință”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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De

20 de jandarmi din Alba au donat sânge pentru a oferi o șansă la viață: ,,Fiecare donare poate însemna o nouă șansă pentru cineva aflat în suferință”

În decursul a două zile, 20 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au răspuns apelului Centrului de Transfuzie Sanguină Alba și au participat la campania de donare de sânge.

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Prin acest gest simplu, dar deosebit de important, colegii noștri și-au dorit să fie alături de persoanele care au nevoie de sânge și să contribuie la salvarea de vieți.

Le mulțumim tuturor jandarmilor care s-au implicat și sperăm ca exemplul lor să îi încurajeze și pe alții să devină donatori. Fiecare donare poate însemna o nouă șansă pentru cineva aflat în suferință.

Donează sânge! Dăruiește speranță! Salvează vieți!

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