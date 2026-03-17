VIDEO | 13 dansatoare și 2 instructori de aur: Formația de tineret „Apulum Dance” a Școlii de Dans modern Chirilă din Alba Iulia, calificată la etapa internațională a concursului „Dance Star”
La sfârșitul săptămânii trecute, în București s-a desfășurat etapa națională de calificare a prestigiosului concurs de dans modern „Dance Star”.
Prezentă pentru prima dată la această competiție, Școala de Dans modern Chirilă din Alba Iulia a participat cu formația de tineret Apulum Dance, mai precis un număr de 13 fete, cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani.
Sportivele albaiuliene au evoluat în concurs la genul de dans Open, un gen care poate intruni mai multe stiluri din sfera dansului modern, cu coregrafia intitulată „Madness”.
În urma unei concurențe acerbe, datorită unei evoluții remarcabile, Apulum Dance s-a situat pe locul I, calificându-se pentru etapa internațională, cu un total de 85 de puncte.
„Suntem mândri și foarte fericiți pentru rezultatul obținut. În spatele acestuia stau zeci de ore de antrenament. Coregrafia este foarte dificilă și trebuie executată cu un sincron perfect, iar ele au reușit asta”, ne-a declarat Bianca Chirilă, instructorul echipei.
Sportivele și instructorii Școlii de Dans Chirilă, Bianca și Alex Chirila, au meritul de a reuși încă o dată să așeze județul Alba pe harta elitelor dansului modern.
