VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României
Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României
Ultramaratonistul aiudean de origine maghiară Levente Polgar a avut onoarea de a înmâna drapelul României, la Carei, la finalul Ștafetei Invictus 2025.
Cele trei ștafete — Albastră, Galbenă și Roșie — au ajuns, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de Ziua Armatei Române, la Carei.
Citește și: De la Cluj-Napoca, la Alba Iulia: Un grup de bicicliști a parcurs 100 de kilometri pentru 100 de ani de la Marea Unire
„Go Invictus Romania, oriunde v-ați afla!!!”, este mesajul transmis cu acest prilej.
La 1 octombrie 2025 alergători și cicliști au plecat din București, de la Monumentul Eroilor Patriei, pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – către Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română în 1944.
Traseul Galben a cuprins și județul Alba.
Luni, 20 octombrie 2025, Ștafeta Invictus a ajuns la Alba Iulia, de la Sibiu. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei au avut loc în zona statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul din Cetatea Alba Carolina. Înainte de a ajunge la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul echipa Invictus a făcut un popas la monumentul dedicat lui Avram Iancu.
În 2016, Levente Polgar a alergat, de Ziua Națională, de la Aiud la Alba Iulia, fluturând drapelul tricolor și purtând un tricou cu Invictus, în semn de respect pentru militarii care luptă în teatrele de război.
În 2018, anul Centenarului Marii Uniri, Levente Polgar s-a numărat între participanții la un tur pe bicciletă cu însemne tricolore pe traseul Cluj-Napoca – Alba Iulia.
Cicliștii au parcurs astfel, în mod simbolic, 100 de kilometri la 100 de ani de la Marea Unire.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR
Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR Primarul orașului Zlatna, Silviu Ponoran, a oferit detalii despre pista de biciclete aflată în construcție între oraș și satul aparținător Pârâu Gruiului. Proiectul, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență […]
VIDEO | Halviță ca pe vremuri, produsă de un turtar din Alba: Secretul dulcelui lipicios preparat doar când vine frigul
Halviță ca pe vremuri, produsă de un turtar din Alba: Secretul dulcelui lipicios preparat doar când vine frigul Mai știți halvița de pe vremuri? Cu siguranță toți ne amintim de bucățile dulci și lipicioase de halviță sau nuga din copilărie. Se găseau în cofetării, dar și la comercianții ambulanți din parcuri, piețe sau circuri. Era […]
VIDEO | Un tânăr din Alba, ”vinovat” că a făcut senzație prin Cluj-Napoca cu o mașină plină de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA. „Dermopigmentistu”: ,,O fi marketing sau cu ce-oi fi greșit să fac un așa cadou”
Un tânăr din Alba, ”vinovat” că a făcut senzație prin Cluj-Napoca cu o mașină plină de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA. „Dermopigmentistu”: ,,O fi marketing sau cu ce-oi fi greșit să fac un așa cadou” O mașină plină de baloane în formă de inimioare și cu mesajul IARTĂ-MĂ IUBIREA MEA a făcut senzație […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Chiar și mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul
Mașinile abandonate sau parcate de ani de zile trebuie să aibă RCA. Când este recomandat să-ți radiezi autoturismul Ministerul Economiei,...
FOTO | Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale: Eveniment care marchează centenarul Patriarhiei Române
Peste 100.000 de oameni la slujba de sfințire a Catedralei Naționale Pictura Catedralei Naționale este sfințită, duminică, 26 octombrie, de...
Știrea Zilei
VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României
Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României Ultramaratonistul...
VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR
Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de...
Curier Județean
VIDEO | „Tropote în Țara Vinului”, ediția 2025, la Micești: Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai, la întrecere în concursuri extrem de atractive
„Tropote în Țara Vinului”, ediția 2025, la Micești: Cei mai frumoși, puternici și rapizi cai, la întrecere în concursuri extrem...
25 octombrie 2025 | AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au fost constatate
AMENZI de aproape 9.000 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite a polițiștilor din Blaj: Ce nereguli au...
Politică Administrație
FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Opinii Comentarii
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să faci pe 26 octombrie
Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: De astăzi, căldura intră în pământ și frigul își arată colții. Ce este interzis să...
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri ale Marii Uniri din 1918
26 octombrie: 163 de ani de la nașterea Episcopului Greco – Catolic Demetriu Radu, una dintre cele mai importante figuri...