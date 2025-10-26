VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României

Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României

Ultramaratonistul aiudean de origine maghiară Levente Polgar a avut onoarea de a înmâna drapelul României, la Carei, la finalul Ștafetei Invictus 2025.

Cele trei ștafete — Albastră, Galbenă și Roșie — au ajuns, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de Ziua Armatei Române, la Carei.

„Go Invictus Romania, oriunde v-ați afla!!!”, este mesajul transmis cu acest prilej.

La 1 octombrie 2025 alergători și cicliști au plecat din București, de la Monumentul Eroilor Patriei, pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – către Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română în 1944.

Traseul Galben a cuprins și județul Alba.

Luni, 20 octombrie 2025, Ștafeta Invictus a ajuns la Alba Iulia, de la Sibiu. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei au avut loc în zona statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul din Cetatea Alba Carolina. Înainte de a ajunge la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul echipa Invictus a făcut un popas la monumentul dedicat lui Avram Iancu.

În 2016, Levente Polgar a alergat, de Ziua Națională, de la Aiud la Alba Iulia, fluturând drapelul tricolor și purtând un tricou cu Invictus, în semn de respect pentru militarii care luptă în teatrele de război.

În 2018, anul Centenarului Marii Uniri, Levente Polgar s-a numărat între participanții la un tur pe bicciletă cu însemne tricolore pe traseul Cluj-Napoca – Alba Iulia.

Cicliștii au parcurs astfel, în mod simbolic, 100 de kilometri la 100 de ani de la Marea Unire.

