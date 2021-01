Viața la casă sau la bloc? Cum au evoluat dorințele albaiulienilor în imobiliare, în anul 2020, comparativ cu cei precedenți

Prețurile din sectorul imobiliar, un sector care a cunoscut o creștere impresionantă în ultimii ani în țara noastră, au înregistrat o creștere semnificativă în anul 2020, pandemia de coronavirus jucând un rol major în acest trend ascendent.

În Alba Iulia, lucrurile nu stau diferit, efectele negative ale acestei crize sanitare resimțindu-se și pe piața imobiliară locală.

Your browser does not support the video tag.

Mircea Trifu, din partea firmei Trifu Imobiliare, a declarat pentru ziarulunirea.ro că se observă o creștere ușoară, între 10-15% pentru terenurile intravilane.

De asemenea, același ritm de creștere l-au înregistrat și casele din zone precum Micești și Șard, urmate apoi de alte proprietăți din mediul rural, albaiulienii preferând liniștea și spațiul pe care acest mediul le oferă, în locul aglomerației din oraș.

Antreprenorul a mai apreciat că, în fiecare an, un număr de 500 de proprietăți sunt construite în orașul nostru, iar această piață nu este presată la fel de mult ca și cele din alte orașe, unde creșterile au fost mult mai mari.

Daniel Făt, proprietarul firmei Intermedia Imobiliare, a subliniat de asemenea faptul că prețurile au înregistrat o creștere și de 25%, la terenurile intravilane cu utilități, punând în evidență faptul că mulți oameni au dorit o relocare de la apartamente la case, creând astfel această cerere.

Potrivit informațiilor pe care acesta le deține, prețurile au evoluat, de exemplu, de la 50 sau 60 de euro pe metru pătrat la astfel de proprietăți la 80 sau chiar 90 de euro.

Daniel Făt a mai apreciat că, în funcție de posibilități, albaiulienii s-au îndreptat de cele mai multe ori către case noi, recent construite, iar dacă bugetul lor nu permitea o astfel de achiziție, se orientau către proprietăți mai vechi, pe care le renovau ulterior.

De asemenea, în urmă cu doi sau trei ani de zile, cetățenii doreau aproape exclusiv o proprietate situată în oraș, în comparație cu 2020, când din ce în ce mai mulți albaiulieni au început să se îndrepte spre localitățile limitrofe.

Astfel, alegerile albaiulienilor în ceea ce privește viitorul lor cămin a fost puternic influențată de această criză sanitară, forțându-i, mai mult sau mai puțin, să aleagă o proprietate într-o zonă mai „aerisită” și mai puțin aglomerată, contrat trendului din anii precedenți.