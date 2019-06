Vești bune pentru iubitorii înotului din Aiud: Joi se deschide ștrandul din municipiu. Investiție de peste 30.000 de lei pentru modernizarea locației

A început numărătoarea inversă pentru iubitorii înotului din municipiul Aiud. Nicolae Crăciun, concesionarul celui mai vechi ștrand din Transilvania, ne-a informat că joi va deschide publicului larg ștrandul municipal.

Potrivit acestuia, pentru asigurarea celor mai optime condiții, au fost investiți, numai în acest an, peste 30.000 de euro, bani folosiţi în modernizare. Au fost placate cu faianţă bazinele mici și au fost modernizate sistemele de filtrare, tratare și încălzire a apei. Pe lângă acestea, se lucrează intens la terasa restaurant din incintă, astfel încât cei care își vor dori să facă plajă și să înoate să aibă la dispoziție toate condiţiile pentru a petrece clipe de neuitat.

„Pe lângă modernizările pe care le-am făcut în anii trecuți, în acest an am investit peste 30.000 de euro pentru asigurarea tuturor condiţiilor celor care, în sezonul cald, vor să se bucure de binefacerile unei băi sau să facă plajă. Au fost modernizate instalaţiile aferente, au fost placate bazinele cu apă și instalațiile de duș. Pe lângă aceasta am intervenit în incinta cabinelor și acum modernizăm terasa restaurant, unde am montat un cuptor special pentru cei care doresc o pizza”, ne-a declarat administratorul Nicolae Crăciun.

Cel mai vechi ștrand din Transilvania a beneficiat în ultimii 19 ani de investiții importante pentru a putea face față cererii populației și mai ales normelor impuse de legislația actuală. Astfel, după investiția făcută de administrația locală în anul 2000, care s-a ridicat la peste 5 miliarde de lei vechi, bani publici cheltuiți pentru nişte modernizări care nu şi-au dovedit eficienţa, firma pe care o administrează Nicolae Crăciun a făcut în urmă cu câţiva ani un efort financiar de aproximativ 80.000 de euro, alte mii de euro fiind cheltuite în fiecare vară, fapt care a făcut din cel mai vechi ştrand din Transilvania un loc de atracţie pentru mii de oameni.

„Întotdeauna am încercat și încercăm să oferim aiudenilor și nu numai o variantă plăcută de petrecere a timpului liber. Sunt sigur că totul o să meargă bine, la fel ca și în anii precedenți. Noi suntem pregătiți să facem față cererilor celor care vor să vină să se relaxeze”, ne-a declarat managerul ştrandului din Aiud.

Potrivit datelor pe care le avem, ștrandul din municipiul Aiud este cel mai vechi ștrand din Transilvania. Se pare că administrația „Băii publice”, despre care înscrisurile vremii atestă existența ei încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, a construit ştrandul imediat după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, astfel încât la începutul deceniului al doilea al secolului trecut echipa de polo a Universității din Cluj-Napoca își făcea aici antrenamentele și cantonamentele.

