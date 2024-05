Asociația „La Pas” – povestea a doi tineri din Alba pasionați de drumeții și natură

Asociația „La Pas” a fost înființată la inițiativa a doi tineri inimoși din comuna Pianu, Daniel Dobra și Dan Ionaș, însă eforturile susținute ale acestora pentru drumeții în siguranță în zonă și protejarea naturii au mai mare vechime.

„În anul 2016 a avut loc prima noastră drumeție, pe Vârful Moldoveanu, cel mai înalt din țară (2.544 metri). Un an mai târziu am documentat povestea celor 13 vârfuri de peste 2.500 de metri din țară. În 2018 am căutat pe internet cel mai înalt vârf din comuna Pianu, acesta fiind Vârful Muncelu, de 1.372 de metri.

Ne-am documentat, am fost acolo, ne-a plăcut tare mult zona și ne-am hotărât să organizăm o drumeție la nivel local, cu mai multe persoane. Aceasta s-a desfășurat pe două zile, cu aproximativ 60 de kilometri parcurși și 30 de oameni în efectiv. Drumeția a avut un real succes, iar astfel am decis ca această drumeție să se organizeze anual. A purtat diferite nume: «La Pas prin Comuna Pianu», «La Pas pe Plaiurile Pianului», «La Pas pe Valea Pianului» etc.)”, rememorează Daniel Dobra.

„Astfel am organizat această drumeție pe diferite trasee, însă obiectivul de atins, de «cucerit», rămânea mereu același, Vârful Muncelu. Într-una dintre drumeții s-a alăturat inițiativei un maratonist și ultramaratonist de alergare montană, Răzvan Mihai Matei, din Acmariu.

Ne-am împrietenit, iar din discuție în discuție ne-a transmis că dorește să organizeze și el astfel de drumeții pe plaiurile natale, în comuna Blandiana. Nu am stat pe gânduri si ne-am oferit imediat suportul în organizare. Astfel a luat ființă «La Pas pe Valea Acmariului», în anul 2023 fiind la a cincea ediție.

Pe lângă aceste drumeții locale, am început și drumețiile montane pe timp de iarnă, în Munții Făgăraș, Retezat și Piatra Craiului”, completează Dan Ionaș. „La Pas” a dobândit statutul de asociație. După mai multe discuții cu diferite persoane, proprietari de pensiuni, localnici, prieteni ori pur și simplu iubitori de mișcare în natură, a devenit evident că în comuna Pianu lipsesc traseele turistice.

Așa a luat naștere, după un timp, prin concentrarea eforturilor membrilor asociației și partenerilor lor, un prim traseu turistic: Pianu de Jos – Vârful Muncelu (zona Cărări), de aproximativ 36 de kilometri.

Primii 5 kilometri din acest traseu au fost marcați printr-un program destinat ONG-urilor la început de drum, sponsorizat de un mare retailer din țară. Pe acest traseu au fost construite și două platforme panoramice (iluminate noaptea cu instalație led pe panouri solare) pe dealul din Pianu de Jos. La inaugurarea traseului au fost prezente peste 100 de persoane: peste 90 de elevi din comuna Pianu și împrejurimi, alături de însoțitori ai acestora.

În anul 2022, prin susținerea unei companii de top din județul Alba, s-a reușit ducerea la bun sfârșit a marcării celor 36 de kilometri de traseu turistic nou. La inaugurarea acestuia au participat angajații TESA ai companiei respective, sub formă de teambuilding, pe o porțiune de aproximativ 10 kilometri din traseu, cu punctul de destinație Dealul Văratec, la altitudinea de 800 de metri.

„Tot în 2022, am avut onoarea de a primi vizita lui Tibi și Alin Ușeriu. Au fost încântați de ce au găsit în zona noastră și au hotărât ca Via Transilvanica să se suprapună 17 kilometri pe traseul nostru nou inființat, noi oferindu-le infrastructura necesară și întreținerea acestuia”, menționează Daniel Dobra.

Tot în anul 2022, a fost obținută de către asociație finanțarea unui proiect tot pentru elevii comunei Pianu, de data aceasta pe biciclete. Astfel, au fost achiziționate câteva biciclete MTB și s-au organizat două concursuri, în două weekend-uri diferite, pe traseul turistic nou marcat. Câștigătorii au primit medalii, iar cei mai voinici (locul 1 de la fiecare categorie – fete-băieți) au fost invitați într-o excursie în Munții Făgăraș.

În anul 2023 au fost înființate două trasee turistice noi, cu o lungime totală de 14 kilometri (10 kilometri tip circuit Petrești – Fântâna Corbului – Petrești, iar 4 kilometri traseu de legătură între Pianu de Sus și traseul tip circuit). Prin acest traseu, finalizat recent, sunt legate două comunități, Pianu de Sus și Petrești. Tot în 2023 s-a reușit obținerea finanțării unui proiect, tot pentru elevii din comuna Pianu.

Astfel, toți elevii din comuna Pianu din clasele gimnaziale au luat parte la două tabere în care s-au prezentat și s-au discutat subiecte legate de mediul înconjurător și protejarea lui, s-au desfășurat acțiuni de ecologizare și activități outdoor și au fost prezentate echipamente specifice. După susținerea prezentărilor teoretice elevii au avut parte de teste teoretice, iar cei clasați pe primele trei locuri au fost premiați, premiile constând în obiecte specifice drumețiilor montane: cort, sac de dormit, rusac.

În octombrie 2023 s-a obținut cea mai mare finanțare din istoria asociației, de la o companie din domeniul automotive din județ, pentru achiziționarea unui UTV utilitar, ideal pentru accesul în locuri greu accesibile cu voluntarii și materialele. În toți acești ani, Asociația „La Pas” a desfășurat și o serie de acțiuni de ecologizare, pe teritoriul comunei Pianu, dar și în Petrești și Alba Iulia.

„Între obiectivele noastre se numără digitalizarea informației pe parcursul traseelor turistice, prin codurile QR, element de noutate în județul nostru, crearea unui traseu nou tip circuit în zona rezervației naturale Oul Arșiței, reîmprospătarea marcajelor pe traseul turistic Pianu de Jos – Vârful Muncelu, crearea unui site și promovarea activităților asociației noastre și pe alte rețele sociale, actualmente fiind prezenți pe Facebook.

Încă de la începuturile asociației noi ne-am gândit la construirea unui campus destinat taberelor cu activități outdoor, începând de la elevi până la adulți, preferabil în zona montană, în apropierea traseelor turistice noi. Aici încă suntem la stadiul de căutare a locației care să se potrivească nevoilor noastre, iar în următorii trei ani sperăm să desfășurăm primele tabere.

Doresc să precizez că toate activitățile noastre s-au desfășurat doar cu ajutorul voluntarilor. Avem un nucleu format din aproximativ 10 persoane prezente la fiecare acțiune, plus alți voluntari, care vin ocazional. Tot ce am realizat a fost doar din sponsorizări din mediul privat și finanțări din diferite programe, tot private. Avem însă o relație foarte bună cu autoritățile locale, care pot spune că privesc cu simpatie inițiativele noastre”, spune Dan Ionaș.

