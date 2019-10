Efectele miraculoase ale ceaiului negru: Ajută la slăbit, combate ridurile și menține dantura sănătoasă

Ceaiul negru are multiple efecte benefice asupra organismului: ajută la slăbit, înlocuiește cafeaua și menține dantura sănătoasă.

Ceaiul negru are un continut bogat de aminoacizi, uleiuri volatile, potasiu, iod, fosfor, fluor, vitaminele B1, B2, C, PP si K. Frunzele de Camellia sinensis contin ingrediente precum catechine, polifenoli si flavonoizi care influenteaza neurotransmitatorii din creier, importanti in combaterea stresului. De asemenea, cafeina, teobromina sau teofilina au un efect revigorant asupra sistemului nervos. Iata efectele benefice ale ceaiului negru:

Protejeaza organismul de boli cardiovasculare si cancer

Consumat cu regularitate, previne cancerul si bolile de inima, scade colesterolul si tigliceridele. Ceaiul negru este recomandat hipotensivilor, fiind un bun stimulator cardiac, dar si celor care au probleme cu rinichii. De asemenea, o cana de ceai negru, bauta zilnic, previne si vindeca ateroscleroza.

Ceaiul negru poate inlocui cafeaua

Ceaiul negru contine mai multa cofeina decat ceaiul verde, insa mai putina decat cafeaua. De aceea, este considerat un bun inlocuitor al cafelei, dar trebuie consumat dimineata. Daca beti mai mult de doua cani pe zi, riscati sa nu dormiti, sa fiti agitati si nervosi.

Mentine dantura sanatoasa

Polifenolii continuti de ceaiul negru inhiba enzimele, impiedica formarea placii bacteriene si aparitia cariilor. Astfel, persoanele care isi clatesc gura, de mai multe ori pe zi cu ceai negru, sunt mai putin predispusi riscului de placa dentara.

Combate ridurile si petele de batranete

Prepara o infuzie cu ceai negru si aplica cate o compresa in zonele unde au aparut riduri. Las-o sa actioneze pentru cateva minute, dupa care indeparteaz-o si clateste fata cu apa. Daca masati fata cu un cub inghetat de ceai negru veti stimula circulatia sangelui. In cazul in care ai buzele uscate si crapate aplica pe ele un plic de ceai inmuiat in apa si maseaza timp de cateva minute fara sa te clatesti.

Confera stralucire parului

Persoanele care au parul inchis la culoare pot folosi ceaiul negru pentru a-si inviora nuanta. Foloseste la ultima clatire o infuzie de ceai negru si parul tau va deveni mult mai stralucitor.

Te ajuta sa slabesti si sa scapi de celulita

Este foarte util in curele de slabire, deoarece imbunatateste digestia si intensifica arderea grasimilor. Persoanele supraponderale, dar si diabeticii ar trebui sa-l includa in dieta, intrucat studiile au aratat ca doua cesti pe zi de ceai negru pot preveni diabetul zaharat.

Ceaiul negru face minuni si in caz de celulita. Compresele cu ceai negru, daca sunt insotite de masajul zonelor cu depozite adipoase, duc la disparitia „cojii de portocala”.

Contraindicatiile ceaiului negru

Baut in exces, ceaiul negru diminueaza absorbtia fierului la nivelul intestinului, ceea ce dauneaza persoanelor anemice si gravidelor. Ceaiul negru este contraindicat si persoanelor care au deficienta de calciu, intrucat poate da ameteala si chiar se poate ajunge, in cazuri extreme, la pierderea cunostintei. Intrucat este bogat in teina, hipertensivii pot consuma o ceasca de ceai negru pe zi, dar numai cu acordul medicului.

