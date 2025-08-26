Vasile Ursu, antrenor principal la divizionara terță CSU Alba Iulia

Albaiulianul Vasile Ursu este noul antrenor principal al divizionarei terțe CSU Alba Iulia

Din această săptămână, Vasile Ursu este, în acte, noul antrenor principal al formației CS Universitar Alba Iulia, formație participantă în Seria 7 din Liga 3

Vasile Ursu va colabora pe banca tehnică cu tandemul Nicolae Ghișa-Bogdan Bucurică, antrenori care s-au ocupat în perioada precompetițională de pregătirea formației universitare, după plecarea lui Alin Minteuan, inclusiv la cele două jocuri oficiale din Cupa României (2-1 cu Metalurgistul Cugir, 1-4 cu CSM Unirea Alba Iulia)

Vasile Ursu va debuta la gruparea studențească în prima etapă din noua stagiune, vineri, 29 august, în deplasare cu Timișul Șag.

În sezonul trecut Vasile Ursu a activat în cadrul Centrului de copii și juniori al concitadinei CSM Unirea Alba Iulia. Cadru universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, Ursu a răspuns de echipa UAB, medalie de bronz la Campionatele Naționale Universitare din luna iunie, din Cetatea Marii Uniri.

În 2018, proiectul fotbalistic al universității albaiuliene a demarat cu Vasile Ursu, din Liga 5 și un sezon, întrerupt de pandemie, în Liga 4, plus o finală de Cupa României (pierdută pe „Cetate”, 1-2 cu Voința Stremț).

