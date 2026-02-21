Vârstnicii din Apuseni, vizitați în prag de primăvară de voluntarii OffRoadAjută: Vor primi pachete cu alimente și mărțișoare confecționate de copii. ,,De Mărțișor, mergem la bunici”

În prag de primăvară, când tradiția mărțișorului aduce speranță și lumină în casele românilor, voluntarii Offroad Ajută Apuseni pregătesc o acțiune umanitară dedicată bunicilor din satele de munte din Alba.

În perioada 27-28 februarie și 1 martie, va avea loc campania „De Mărțișor mergem la Bunici”, o inițiativă menită să aducă bucurie și sprijin bătrânilor din satele Munților Apuseni.

Mărțișoare făcute cu suflet

Copiii de la mai multe școli din Apuseni vor confecționa mărțișoare speciale pentru bunici. Fiecare simbol al primăverii va purta nu doar șnurul alb-roșu tradițional, ci și un mesaj de dragoste, recunoștință și respect pentru generațiile care au clădit comunitățile de astăzi.

„Ne dorim ca fiecare bunic să simtă că nu este singur, că este prețuit și iubit”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Vasile, bărbatul originar din Brașov care își dedică timpul pentru a ajuta vârstnicii singuri din Alba.

Sprijin concret pentru cei în nevoie

Pe lângă darurile simbolice, voluntarii vor pregăti și pachete cu alimente și produse de igienă, oferind astfel un ajutor concret persoanelor vârstnice aflate în dificultate.

Acțiunea îmbină gestul tradițional al mărțișorului cu solidaritatea, într-o perioadă în care multe persoane în vârstă se confruntă cu lipsuri materiale, izolare și mai ales singurătate.

Invitație la implicare

Organizatorii îi așteaptă alături de ei pe toți cei care doresc să se alăture inițiativei: „Cei interesați de dragostea aproapelui sunt binecuvântați să fie alături de noi.”

Campania umanitară reprezintă nu doar un act caritabil, ci poate fi și o lecție de empatie pentru cei tineri, care învață, prin implicare directă, ce înseamnă grija față de cei de lângă ei.

,,Prin gesturi simple, dar pline de semnificație, primăvara va începe cu speranță pentru bunicii din satele din Apuseni”, mai spune brașoveanul.

