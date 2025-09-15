Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie de 0,67 mg/l
Un vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, a fost prins băut la volan pe o stradă din municipiu. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,67 mg/l.
Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 14 septembrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Scărișoara din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din municipiul Alba Iulia.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,67 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
