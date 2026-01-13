Vârstnic de 65 de ani, din Scărișoara, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta peste 2 ani după gratii pentru furt de arbori și tăiere ilegală

Un vârstnic de 65 de ani, din Scărișoara, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani după gratii pentru furt de arbori și tăiere ilegală.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 ianuarie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Scărișoara, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 12 ianuarie 2026, de către Judecătoria Câmpeni.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt de arbori și tăiere fără drept de arbori.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

