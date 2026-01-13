Curier Județean

Vârstnic de 65 de ani, din Scărișoara, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Va sta peste 2 ani după gratii pentru furt de arbori și tăiere ilegală

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

în

De

Un vârstnic de 65 de ani, din Scărișoara, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani după gratii pentru furt de arbori și tăiere ilegală.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 ianuarie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Scărișoara, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 12 ianuarie 2026, de către Judecătoria Câmpeni.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 2 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt de arbori și tăiere fără drept de arbori.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

