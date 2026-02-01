Val de proteste după intrarea în vigoare a măsurii prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România: Se cere intervenția Avocatului Poporului

Val de proteste după intrarea în vigoare a măsurii prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România

Prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România de la 1 februarie 2026, după ce intrat în vigoare noua măsură temporară care ar trebui să se aplice până la finalul anului 2027.

Guvernanţii afirmă că în acest fel se vor reduce cheltuielile bugetare din sistemul de sănătate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, explica recent că decizia a fost luată pentru că au fost descoperite multe nereguli în acordarea concediilor medicale, iar un control mai riguros a dus deja la economii de 120 de milioane de lei lunar, în a doua jumătate a anului trecut.

„De ce am ajuns aici? Pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special. Ca ministru al sănătății, vă dați seama că nu pot spune că această măsură este una perfectă. Aduce multe inechități, oameni care într-adevăr au nevoie de concediu medical și unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit.

Acesta este motivul pentru care am avut o întâlnire cu asociațiile de pacienți, săptămâna aceasta, și încercăm să nuanțăm și să reducem efectele secundare, dacă pot spune așa, pentru cât mai mulți pacienți. Oricum, este o măsură tranzitorie”, spunea Alexandru Rogobete.

Sindicatele au înaintat o sesizare oficială către instituția Avocatului Poporului.

Federația „Cartel Alfa” solicită sesizarea Curții Constituționale, deoarece „dreptul la protecția socială în caz de boală nu poate fi condiționat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară”.

De asemenea, pacienții cronici au depus o petiție prin care cer să fie exceptați de la această măsură prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită.

