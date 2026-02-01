Val de proteste după intrarea în vigoare a măsurii prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România: Se cere intervenția Avocatului Poporului
Val de proteste după intrarea în vigoare a măsurii prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România
Prima zi de concediu medical nu mai este plătită în România de la 1 februarie 2026, după ce intrat în vigoare noua măsură temporară care ar trebui să se aplice până la finalul anului 2027.
Guvernanţii afirmă că în acest fel se vor reduce cheltuielile bugetare din sistemul de sănătate.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, explica recent că decizia a fost luată pentru că au fost descoperite multe nereguli în acordarea concediilor medicale, iar un control mai riguros a dus deja la economii de 120 de milioane de lei lunar, în a doua jumătate a anului trecut.
Citește și: Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de la 1 februarie 2026: Ce pierd angajații, cum se schimbă decontările și ce obligații apar pentru angajatori
„De ce am ajuns aici? Pentru că s-a pierdut controlul asupra concediilor medicale, fictive în special. Ca ministru al sănătății, vă dați seama că nu pot spune că această măsură este una perfectă. Aduce multe inechități, oameni care într-adevăr au nevoie de concediu medical și unde bolile nu sunt inventate pot avea de suferit.
Acesta este motivul pentru care am avut o întâlnire cu asociațiile de pacienți, săptămâna aceasta, și încercăm să nuanțăm și să reducem efectele secundare, dacă pot spune așa, pentru cât mai mulți pacienți. Oricum, este o măsură tranzitorie”, spunea Alexandru Rogobete.
Sindicatele au înaintat o sesizare oficială către instituția Avocatului Poporului.
Federația „Cartel Alfa” solicită sesizarea Curții Constituționale, deoarece „dreptul la protecția socială în caz de boală nu poate fi condiționat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară”.
Facturi la gaz 2026 | Facturi mai mari cu până la 30% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut: Motivele
Facturi la gaz 2026 | Facturi mai mari cu până la 30% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut Facturile la gaz vor fi cu până la 30% mai mari, în luna ianuarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care cantităţile de gaze consumate în România de […]
Val de concedieri în România: O companie globală care are o unitate și în Alba a confirmat planul de diponibilizări masive
Val de concedieri în România: O companie globală care are o unitate și în Alba a confirmat planul de disponibilizări masive Bosch, companie globală care are o unitate și în județul Alba, la Blaj, a confirmat intențiile de a pune pe liber etapizat mii de angajați. Operațiunea va fi aplicată treptat, până în 2030, anunță […]
Când se dau alocațiile pentru copii în luna februarie 2026: Data la care intră banii pe card
Când se dau alocațiile pentru copii în luna februarie 2026: Data la care intră banii pe card În luna februarie 2026, plata alocațiilor pentru copii ar putea fi efectuată mai devreme decât data standard de 8 a lunii, din cauza faptului că 8 februarie 2026 cade duminică. Autorităţile și instituțiile bancare vor adapta calendarul astfel […]
