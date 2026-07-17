Vacanțe școlare 2026-2027: Când vor avea elevii vacanțele de toamnă, iarnă, Paște și vară pe parcursul anului școlar viitor

Elevii și preșcolarii din România vor avea cinci perioade de vacanță în anul școlar 2026-2027, potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației. Anul școlar începe pe 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor, însă perioadele de vacanță diferă în funcție de calendarul stabilit la nivel național și județean.

Anul școlar 2026-2027 va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri, iar elevii vor beneficia de vacanța de toamnă, vacanța de iarnă, o vacanță mobilă stabilită de inspectoratele școlare, vacanța de primăvară și vacanța de vară.

Structura anului școlar a fost stabilită prin ordin al ministrului educației și prevede că fiecare unitate de învățământ trebuie să comunice elevilor și părinților până la 1 aprilie 2026 săptămâna aleasă pentru vacanța mobilă din februarie-martie 2027.

Când sunt programate vacanțele de toamnă și iarnă în 2026

Prima vacanță a elevilor din anul școlar 2026-2027 este vacanța de toamnă.

Aceasta este programată în perioada: 24 octombrie 2026 – 1 noiembrie 2026

Elevii vor reveni la cursuri luni, 2 noiembrie 2026, pentru al doilea interval de școală din primul modul de învățare.

După aproximativ șapte săptămâni de cursuri, elevii vor intra în vacanța de iarnă, care coincide cu perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

Vacanța de iarnă va avea loc între:

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027.

Când este vacanța de schi și cea de Paște în 2027

Vacanța de schi, cunoscută și drept vacanța mobilă din februarie, va fi stabilită diferit de la un județ la altul.

Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor decide săptămâna exactă, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor.

Perioada în care poate fi stabilită această vacanță este: 15 februarie – 7 martie 2027

Fiecare școală va comunica perioada aleasă până la data de 1 aprilie 2026.

După vacanța mobilă, elevii vor continua cursurile până la vacanța de primăvară, programată în perioada sărbătorilor pascale.

Vacanța de primăvară 2027 va fi între:

24 aprilie 2027 – 4 mai 2027

Elevii vor reveni la școală miercuri, 5 mai 2027, pentru ultimul interval de cursuri al anului școlar.

Când începe vacanța de vară 2027

Vacanța de vară începe după încheierea cursurilor din 18 iunie 2027.

Elevii vor intra în vacanță în perioada:

19 iunie 2027 – 5 septembrie 2027

Noul an școlar 2027-2028 va începe în luna septembrie 2027, conform calendarului care va fi aprobat ulterior de Ministerul Educației.

Există însă excepții pentru anumite clase:

-elevii de clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă termină cursurile pe 4 iunie 2027;

-elevii de clasa a VIII-a termină cursurile pe 11 iunie 2027;

-clasele din învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional au cursuri până la 25 iunie 2027, cu excepțiile prevăzute în ordin.

Calendarul vacanțelor școlare în 2026-2027

Calendarul complet al vacanțelor școlare din anul 2026-2027 este următorul:

Începerea cursurilor: 7 septembrie 2026

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

Vacanța mobilă (vacanța de schi): o săptămână în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, stabilită de inspectoratele școlare județene

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027

În anul școlar 2026-2027, programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare program va avea o durată de câte cinci zile consecutive lucrătoare, iar perioada exactă va fi stabilită de fiecare unitate de învățământ.

De asemenea, în data de 5 octombrie 2026 – Ziua internațională a educației, precum și în zilele libere prevăzute de lege, nu se vor organiza cursuri.

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