Amenzi usturătoare pentru șoferii care circulă fără rovinietă: Cum funcționează verificarea rovinietei și de ce mulți conducători auto află târziu că au fost sancționați

Circulația pe drumurile naționale, drumurile europene și autostrăzile din România implică achitarea rovinietei, o obligație pe care mulți șoferi o tratează cu superficialitate.

Chiar și o singură deplasare fără o taxă de drum valabilă poate avea consecințe financiare importante, iar în multe cazuri conducătorii auto află că au fost sancționați abia în momentul în care primesc procesul-verbal prin poștă. Sistemul electronic de verificare funcționează permanent, iar camerele amplasate pe principalele artere din țară pot identifica rapid vehiculele care circulă fără rovinietă valabilă.

Cum funcționează verificarea rovinietei

Rovinieta reprezintă taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și este obligatorie pentru majoritatea vehiculelor care circulă pe aceste drumuri. Verificarea nu mai este realizată exclusiv prin controale în trafic, ci în principal prin intermediul unui sistem electronic.

Camerele amplasate în diferite puncte de pe rețeaua rutieră citesc numărul de înmatriculare al vehiculului și verifică automat dacă există o rovinietă valabilă pentru acel autoturism sau pentru categoria din care face parte. Dacă sistemul constată lipsa unei taxe de drum valabile, informațiile sunt prelucrate, iar procesul de sancționare este inițiat conform legislației.

Din acest motiv, mulți șoferi nu sunt opriți pe loc și pot continua deplasarea fără să știe că au fost deja identificați de sistem. Abia ulterior primesc prin poștă procesul-verbal de contravenție, însoțit de amenda aplicată.

Ce amenzi riscă șoferii fără rovinietă

Valoarea sancțiunii diferă în funcție de categoria vehiculului. Pentru autoturisme, amenda poate ajunge la câteva sute de lei, însă în cazul autovehiculelor destinate transportului de marfă sau de persoane, cuantumul este considerabil mai mare și poate ajunge la câteva mii de lei.

Nivelul sancțiunilor este stabilit de legislația în vigoare și urmărește descurajarea circulației fără plata taxei de drum. Pe lângă obligația de a achita amenda, șoferii trebuie să își procure și o rovinietă valabilă pentru utilizarea legală a rețelei de drumuri.

Șoferii care constată că au circulat fără rovinietă ar trebui să o achiziționeze cât mai repede. Legislația în vigoare prevede, în anumite condiții, posibilitatea achitării rovinietei pentru ziua în curs până la ora 24:00 a zilei următoare, situație în care nu se aplică sancțiunea pentru lipsa taxei de drum.

De ce mulți șoferi află târziu că au fost sancționați

Una dintre cele mai frecvente situații este aceea în care conducătorii auto nu își dau seama că rovinieta a expirat. În lipsa unei verificări periodice, mulți continuă să circule în mod obișnuit, convinși că taxa este încă valabilă. Posturiși canale TV

Deoarece sistemul funcționează automat, nu este necesară oprirea vehiculului în trafic pentru constatarea contravenției. Astfel, procesul-verbal este transmis ulterior prin poștă, iar pentru numeroși șoferi surpriza apare doar în momentul în care primesc plicul acasă.

Această modalitate de sancționare îi determină pe mulți conducători auto să creadă, în mod eronat, că au circulat fără probleme, deși încălcarea legii fusese deja înregistrată de sistemul electronic.

Cum pot evita șoferii o amendă

Cea mai simplă metodă de a evita sancțiunile este verificarea perioadei de valabilitate a rovinietei înainte de efectuarea unei deplasări pe drumurile unde aceasta este obligatorie.

Șoferii ar trebui să acorde atenție datei de expirare și să reînnoiască taxa înainte ca aceasta să își piardă valabilitatea. O verificare rapidă poate preveni o amendă care, în funcție de categoria vehiculului, poate avea un impact semnificativ asupra bugetului.

De asemenea, este recomandat ca, după achiziționarea rovinietei, conducătorii auto să păstreze documentele sau confirmarea plății și să se asigure că datele introduse, în special numărul de înmatriculare, sunt corecte. O eroare în completarea acestor informații poate crea probleme la verificarea automată efectuată de sistem.

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