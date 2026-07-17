Comunicat de presă – 17 iulie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea activității societății Jolycar SRL”
16.07.2026
Comunicat lansare proiect
DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII JOLYCAR SRL
Scopul proiectului: îmbunătățirea competitivității intreprinderii JOLYCAR SRL prin realizarea unei investiții în domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor prin achizitionarea de active corporale și/sau necorporale și servicii.
Beneficiar: JOLYCAR SRL
Perioada de implementare: 11.06.2026 – 10.06.2029
Valoarea totală a proiectului (Lei): 1.672.516,13 Valoarea cofinanțării UE (lei): 845.859,68
Rezumat proiect și activități:
Obiective specifice ale proiectului sunt:
- Dezvoltarea capacitatii de realizare a activitatii societatii prin infiintarea unei noi unitati de prestari servicii si dotarea acesteia cu activele corporale necesare, precum si prin asigurarea serviciilor necesare implementarii proiectului propus.
- Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabila, egalitate de sanse, de gen si nediscriminarea prin:
- Minimizarea la sursa a deseurilor generate.
- Promovarea principiilor orizontale privind egalitatea de șanse și tratament prin:
- creare de noi locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate, respectiv angajarea unei persoane din categorii defavorizate („are vârsta cuprinsa intre 15-24 de ani”);
- includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.
- Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, prin realizarea instruirii specializate a angajaților. JOLYCAR SRL va achiziționa prin proiect programe de formare specifică de competențe pentru specializare inteligentă și anume competențe tehnice, pentru personalul implicat în operaționalizarea investiției finanțate prin proiect.
Proiectul propus de JOLYCAR SRL prevede instruirea a 6 angajati, în vederea dezvoltării abilităților și competențelor specifice domeniului de activitate al firmei si anume Curs de formare profesionala mecanic auto.
Rezultatele asteptate ale proiectului sunt:
1. Proiect implementat conform documentatiei propuse – Documentatie proiect elaborata: cerere de finantare elaborata, plan de afaceri elaborat etc.
2. Dotarea cu active corporale, dupa cum urmeaza: Elevator electrohidraulic 4 coloane pregatit geometrie; Elevator electromecanic 2 coloane 4.2T; Aparat service automat, pentru vehicule; Aparat service de clima; Aparat inlocuit ulei; Presa hidraulica; Tester diagnoza; Echipament 3D reglare geometrie directie; Elevator foarfeca 3T; Masina montat-demontat anvelope Masina de echilibrat roti
3. Cresterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, respectiv 4 angajati.
4. La finalul implementarii proiectului se va realiza angajarea personalului suplimentar necesar, intre care o persoana care „are vârsta cuprinsa intre 15-24 de ani.”
Impactul proiectului constă în crearea de 4 locuri de muncă, cu un accent pe incluziunea socială, sprijinind angajarea persoanelor din categorii defavorizate, creșterea competitivității și eficienței activității prin dotarea cu echipamente de ultimă generație și reducerea impactului asupra mediului prin utilizarea unor echipamente eficiente energetic și sustenabile.
Locație de implementare: orasul Aiud, strada Herja, nr. FN, judetul Alba, nr. cadastral 93331
Valoarea totala a proiectului: 1.672.516,13 Lei
Valoare finantare UE din FEDR: 845.859,68 Lei
Valoare finantare bugetul national: 149.269,35 Lei
Valoare cofinantare eligibila beneficiar: 250.339,09 Lei
Valoare cofinantare neeligibila beneficiar: 427.048,01 Lei
Informatii suplimentare se pot obtine la:
JOLYCAR SRL
Iuliana BARA, Administrator
Telefon: 0741.665.757
Email: [email protected]
Adresa: Municipiul Aiud, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 7, Județ Alba
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