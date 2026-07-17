Primăria Alba Iulia a obținut în instanță o nouă suspendare a executării silite inițiate de STP: De ce a fost admisă cererea administrației locale la judecătorie
Primăria Alba Iulia a obținut în instanță o nouă suspendare a executării silite inițiate de STP: De ce a fost admisă cererea administrației locale la judecătorie
Judecătoria Alba Iulia a decis suspendarea provizorie a executării silite începute împotriva Municipiului Alba Iulia într-un nou litigiu cu Societatea de Transport Public (STP) SA, apreciind că, deși executarea silită reprezintă regula în valorificarea unui titlu executoriu, în această etapă există suficiente elemente care justifică oprirea temporară a procedurii până când instanța va analiza cererea de suspendare formulată în cadrul contestației la executare.
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Hotărârea, pronunțată la 16 iulie 2026, privește executarea silită deschisă în dosarul execuțional nr. 158/2026 pentru recuperarea sumei totale de 839.157,22 lei, solicitată de operatorul de transport în baza unei facturi fiscale reprezentând diferențe de compensație aferente lunii aprilie 2026.
De ce a fost admisă cererea Primăriei
Judecătoria Alba Iulia a ajuns la concluzia că sunt întrunite condițiile pentru suspendarea provizorie.
Instanța arată că, în această etapă, interesul principal este conservarea situației existente până când va putea fi analizată cererea de suspendare formulată în dosarul contestației la executare.
Judecătorul precizează că măsura are caracter exclusiv temporar și nu stabilește dacă executarea silită este legală sau nelegală.
Toate criticile formulate de Municipiul Alba Iulia împotriva creanței și a executării vor fi examinate în dosarul principal privind contestația la executare, iar suspendarea provizorie are rolul de a evita producerea unor consecințe care ar putea deveni greu sau imposibil de înlăturat dacă executarea ar continua între timp.
Prin urmare, Judecătoria Alba Iulia a admis cererea Municipiului Alba Iulia și a dispus suspendarea provizorie a executării silite din dosarul execuțional nr. 158/2026, până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul contestației la executare aflate pe rolul aceleiași instanțe. Încheierea este definitivă sub aspectul căii de atac, legea prevăzând că aceasta nu poate fi atacată.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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