Parcometre inteligente de ultimă generație pentru parcările cu plată din Alba Iulia: Achiziție de peste 13.000 de euro. Lista

Primăria Municipiului Alba Iulia a realizat marți, 14 iulie 2026, o achiziție directă pentru un sistem modern de echipamente și software destinate gestionării parcărilor publice cu plată orară. Este vorba de achiziția a două sisteme complete de parcometre stradale, incluzând consolele de prindere și plăcuțele indicatoare aferente.

Acestea vor fi furnizate de o firmă din Timișoara, ce operează sistemul TPark.

Valoarea achiziției este de 68.162,60 de lei (echivalentul a 13.453,59 de euro), fără TVA.

Noile automate electronice stradale sunt proiectate să funcționeze în mod complet ecologic și autonom, fiind adaptate perfect condițiilor climatice din România. Iată principalele caracteristici tehnice stabilite prin caietul de sarcini:

*Alimentare exclusiv solară: Automatele vor funcționa prin panouri solare și vor fi dotate cu acumulatori reîncărcabili, capabili să asigure o funcționare independentă 24h/24h pentru o perioadă de minimum 200 de zile fără expunere la soare.

*Rezistență extremă și securitate: Carcasa este realizată din oțel tratat anticoroziv și antiesfracție, fără linii de sudură vizibile pentru a preveni accidentările și coroziunea salină. Dispozitivele sunt dotate cu senzori pentru detecția deschiderii ușilor și a efracțiilor.

*Rezistență la temperatură: Sistemul este proiectat să funcționeze într-un interval extins de temperatură, de la -20°C până la +55°C.

*Interfață accesibilă și multilingvă: Parcometrele vor oferi suport în cel puțin 3 limbi (româna ca bază plus două limbi de circulație internațională). Ecranul LCD alb-negru va avea dimensiuni de minimum 100 × 50 mm, fiind prevăzut cu iluminare automată pe timp de noapte și tastatură capacitivă alfanumerică.

*Sistemul „Pay by Plate”: Permite utilizatorilor să introducă numărul de înmatriculare direct pe tastatură. Informația va fi tipărită pe tichet și transmisă în timp real către software-ul de control pentru verificarea validității plății.

Plăți rapide cu cardul și monitorizare în timp real

Sistemul achiziționat pune accent pe digitalizare și simplificarea procesului de plată pentru albaiulieni și turiști:

*Plată contactless securizată: Echipamentele vor fi dotate cu terminale POS integrate, compatibile cu cardurile Visa și Mastercard, respectând standardele de securitate EMVCo Level 1 și Level 2. Decontarea se va face printr-o instituție bancară cu sucursală în România.

*Conectivitate 4G și Cloud: Prin intermediul unui modem 4G încorporat, toate tranzacțiile și stările tehnice ale aparatelor sunt raportate în timp real către o aplicație de back-office a producătorului. Integrarea cu alte aplicații mobile sau sisteme de control se va realiza securizat prin API standardizat.

Structura fizică a ansamblurilor achiziționate

Fiecare dintre cele două puncte de plată va fi livrat ca un pachet complet format din:

*Automatul electronic de plată dotat cu aplicația dedicată și imprimantă termică.

*Consola parcometru: Un stâlp din țeavă neagră tratată anticoroziv și vopsită în câmp electrostatic (diametru de 48 mm, lungime de 1 m deasupra panoului solar).

*Plăcuța indicatoare: Realizată din tablă de oțel zincat (grosime 1 mm, dimensiuni 650 × 500 mm), rezistentă la intemperii și fixată pe stâlp prin sisteme speciale de prindere, fără perforarea suportului.

Garanție, mentenanță și termene de livrare

Furnizorul desemnat va asigura instalarea și punerea în funcțiune a întregului sistem în termen de maximum 180 de zile de la comanda oficială.

Contractul include o perioadă de garanție de minimum 2 ani. Pe parcursul acesteia, toate cheltuielile de mentenanță preventivă (revizii lunare și trimestriale) sunt acoperite de furnizor. În caz de defecțiuni software sau întreruperi de conexiune, remedierea se va face în mod gratuit în maximum o oră de la sesizare, iar defecțiunile hardware vor fi remediate în următoarea zi lucrătoare. De asemenea, oferta prevede instruirea tehnică a două persoane din cadrul autorității contractante pentru gestionarea corectă a echipamentelor.

foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)

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