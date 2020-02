UPDATE| Secretarul de stat din Ministerul Muncii, Alin Ignat, prins de polițiști cu numere expirate. Dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat

Secretarul de stat din Ministerul Muncii, Alin Ignat, prins de polițiști cu numere expirate. Dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat

Sâmbătă după masa, in jurul.orei 11.00, un bărbat in vârsta de 32 de ani, din Alba Iulia, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, pe DN 14 B, in apropiere de Blaj, având plăcuțele provizorii de înmatriculare expirate din 22.01.2020.

Fata de acesta, cercetarile sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere, pe drumurile publice, a unui autovehicul neînmatriculat.

UPDATE: Secretarul de stat în Ministerul Muncii Alin Ignat, originar din judeţul Alba, a fost prins sâmbătă de poliţişti, pe raza municipiului Blaj, la volanul unui autoturism cu plăcuţe de înmatriculare provizorii expirate, acestuia fiindu-i întocmit dosar penal.

Potrivit unor surse din Poliţie, Ignat a fost depistat în jurul orei 11,30, în municipiul Blaj. Plăcuţele de înmatriculare provizorii ale autoturismului erau expirate din data de 22 ianuarie.

sursa: agerpres.ro