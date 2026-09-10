Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 11-17 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 11-17 septembrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Resident Evil Avanpremiera
Regia: Zach Cregger
Cu: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson
Gen Film: Actiune, Horror, Mister, SF
Durată: 90 min
Rating: IM 18
Povestea urmărește un curier ghinionist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat. În scurt timp, acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui.
Joi 19:40
Iertarea Avanpremiera
Regia: Nicolae Mărgineanu
Cu: Toma Cuzin, Maria Ploae, Ela Ionescu, Radu Botar
Gen Film: Drama
Durată: 100 min
Rating: AP 12
A fost gardian, a executat ordine. Douăzeci de ani mai târziu pornește în căutarea omului pe care l-a schilodit. Cuzin Toma aduce pe ecran o poveste emoționantă despre vinovăție și iertare.
Marti pana Joi 19:10
Cats in the Museum: Treasures of Egypt / Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt Avanpremiera
Regia: Vasiliy Rovenskiy
Cu: Roman Kurtsyn, Diomid Vinogradov, Snezhana Samokhina, Darya Blokhina
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durată: 90 min
Rating: AG
La doi ani după ce au salvat Mona Lisa, șoricelul Maurice tânjește după o nouă aventură, în timp ce Vincent și Cleopatra încearcă să țină în frâu doi pisoi neastâmpărați. Când Maurice descoperă în tunelurile ascunse ale Ermitajului un papirus străvechi cu harta către un duh egiptean care îndeplinește o singură dorință la o mie de ani, cu toții pornesc spre Egipt. Cum fiecare își dorește altceva, prietenii ajung să se întreacă pentru a găsi primii lampa fermecată.
Dublat: Sambata 13:50
Duminica 12:50
Dosarele orașului alb
Regia: Iura Luncașu
Cu: Bogdan Bob Rădulescu, Cătălin Herlo, Ioana Oleleu, Daniel Oancea, Stefania Oltean, Ares Caius
Gen Film: Actiune, Mister, Thiller
Durată: 78 min
Rating: N 15
La barajul de la Târnița este găsit cadavrul unui bărbat necunoscut, îngreunat cu beton și legat cu lanț. Comisarul Emil Voineag, alături de criminalista Eva și colegul Toma, începe o anchetă care pare fără piste: nici identitate, nici motiv clar. În paralel, la Cluj-Napoca, Carol Ionescu, un tată măcinat de vină și alcool, are o premoniție tulburătoare: fiica lui, Mara, va fi răpită. Curând, presimțirea devine realitate.
Vineri, Duminica pana Miercuri 19:50
Sambata 19:10
Joi 18:00
Oasis: Don’t Look Back in Anger
Regia: Will Lovelace, Dylan Southern
Cu: Oasis, Liam Gallagher, Noel Gallagher
Gen Film: Documentar, Muzica
Durată: 122 min
Rating: AP 12
Descoperă ascensiunea fulminantă a formației Oasis prin imagini rare și povești inedite, pe măsură ce trupa se reunește pentru Oasis Live ’25, care prezintă parcursul lor de pe străzile din Manchester până la statutul de vedete rock la nivel mondial.
Vineri, Duminica pana Miercuri 17:25
Sambata 16:45
Joi 15:40
By Any Means / Cu orice preț
Regia: Elegance Bratton
Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Josh Lucas, LisaGay Hamilton
Gen Film: Actiune, Crima, Thiller
Durată: 107 min
Rating: N 15
Inspirat din fapte reale, By Any Means spune povestea unui tânăr agent FBI de culoare (Yahya Abdul-Mateen II), trimis în Mississippiul anilor 1960 pentru a investiga o serie de crime brutale împotriva liderilor mișcării pentru drepturi civile. Silit să colaboreze cu temutul asasin mafiot Greg Scarpa (Mark Wahlberg), agentul pornește pe urmele ucigașilor într-o misiune mortală, în care granița dintre dreptate și răzbunare devine tot mai neclară. Când sistemul nu mai funcționează, cei doi bărbați, despărțiți de toate, ajung la aceeași concluzie: legea are limite. Ei nu.
Vineri, Duminica pana Joi 21:30
Sambata 20:45; 22:50
Practical Magic 2 / Ce vrăji mai fac fetele 2
Regia: Susanne Bier
Cu: Nicole Kidman, Sandra Bullock, Lee Pace, Joey King, Maisie Williams
Gen Film: Comedie, Drama, Fantastic, Romantic
Durată: 130 min
Rating: AP 12
Cu Sandra Bullock și Nicole Kidman în rolurile principale, „Ce vrăji mai fac fetele 2” ne întoarce într-o lume condusă de răutăţi sub clar de lună și de magie ancestrală puternică, în care surorile Owens trebuie să înfrunte blestemul întunecat ce amenință să le destrame familia o dată pentru totdeauna.
Vineri, Duminica pana Joi 21:10
Sambata 20:00; 22:30
Coyote vs. Acme
Regia: Dave Green
Cu: John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne
Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic, Comedie, Familie
Durată: 98 min
Rating: AG
După ce produsele ACME îl dezamăgesc încă o dată în încercarea sa neobosită de a-l prinde pe Road Runner, Wile E. Coyote decide să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată Corporația ACME.
Dublat: Vineri, Duminica pana Miercuri 13:10; 15:15
Sambata 12:40; 14:45
Joi 13:40
Subtitrat: Vineri, Duminica, Luni 19:00
Sambata 18:00
Marti pana Joi 17:00
Cars / Mașini
Regia: John Lasseter
Cu: Paul Newman, Owen Wilson, Bonnie Hunt
Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Sport
Durată: 116 min
Rating: AG
Lightning McQueen este un „mașinuț” mândru nevoie-mare, începător în ale curselor de mașini. El merge în viteză spre o cursă importantă, dar ajunge în Radiator Springs, unde are un accident în urma căruia distruge multe din bunurile locuitorilor acestui orășel.
Pentru a se revanșa, mândrul „mașinuț” este pedepsit să facă muncă in folosul comunității. Deși ar face orice ca să scape de muncă, McQueen trebuie să învețe să-i respecte și să se împrietenească cu locuitorii din Radiator Springs pentru a putea pleca din oraș și reveni pe circuitul de curse.
Dublat: Vineri, Duminica pana Joi 14:45
Sambata 15:40
Fall 2: Deadpoint / Pericol la înălțime
Regia: Michael Spierig, Peter Spierig
Cu: Virginia Gardner, Grace Fulton, Harriet Slater, Adam Rose, Tom Brittney
Gen Film: Aventuri, Drama, Thiller
Durată: 100 min
Rating: N 15
Frica de înălțime și lupta pentru supraviețuire ating noi culmi odată cu premiera thrillerului „Pericol la înălțime” care lovește marile ecrane cu un nou nivel de adrenalină. Două prietene aventuroase ajung pe vârful munţilor din Thailanda, unde terenul imprevizibil, vulnerabilitatea crescută și lipsa oricărui adăpost le aduce subit în fața unui pericol mortal.
Vineri, Duminica, Luni 17:00
Handbook for Superheroes / Cum să devii supererou: Masca roșie
Regia: Anoo Bhagavan, Patrik Forsberg
Cu: Malte Gårdinger, Robert Gustafsson, Suzanne Reuter, Gizem Erdogan, Shebly Niavarani
Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie
Durată: 91 min
Rating: AG
Lisa tocmai s-a mutat în orașul Rosenhill și încearcă să-și găsească locul. Într-o zi, descoperă un manual din care poate învăța să dobândească superputeri. Devine supereroina Masca Roșie și împiedică furtul unei monede rare. Dar când Wolfgang, capul lumii interlope, îl răpește pe primar ca să pună mâna pe monedă, situația devine critică. Va reuși Lisa să-și unească forțele cu foștii ei agresori și să-l învingă pe Wolfgang înainte ca acesta să fure o comoară veche de 700 de ani, menită să salveze orașul de la distrugere?
Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 11:20
Joi 11:40
PAW Patrol: The Dino Movie / Patrula cățelușilor: În lumea dinozaurilor
Regia: Cal Brunker
Cu: Mckenna Grace, Jameela Jamil, Terry Crews, Fortune Feimster, Snoop Dogg
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, SF
Durată: 88 min
Rating: AG
După ce nava lor este prinsă de o furtună, cățeii din Patrula Cățelușilor ajunge pe o insulă tropicală plină de dinozauri. Acolo cățelușii se împrietenesc cu Rex, un pui de dinozaur rămas izolat pe insulă de ani întregi. Când planurile de exploatare minieră ale primarului Humdinger declanșează erupția unui vulcan uriaș, cățelușii pornesc într-o misiune de salvare pentru a-i proteja căminul lui Rex înainte ca totul să dispară.
Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:50
Sambata 12:00
Duminica 11:20
Spider-Man: Brand New Day / Omul-Păianjen: O nouă zi VIP 3D
Regia: Destin Cretton
Cu: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF
Durată: 150 min
Rating: AP 12
Este O ZI CU TOTUL NOUĂ pentru Peter Parker. Lupta sa cu normă întreagă, ca Spider-Man, împotriva criminalității, într-o lume care nu-și amintește de el – și presiunea de a-și vedea vechii prieteni mergând mai departe – declanșează o schimbare în Peter pe care s-ar putea să nu o poată controla. Dar această transformare ar putea fi, de asemenea, singurul lucru care poate opri o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește – un răufăcător extrem de puternic pe care nimeni nu-l poate vedea.
Vineri, Duminica pana Joi 17:40
Sambata 19:00
The Odyssey / Odiseea VIP 2D
Regia: Christopher Nolan
Cu: Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Istoric
Durată: 172 min
Rating: AP 12
Povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope.
Vineri, Duminica pana Joi 14:30; 20:30
Sambata 15:50; 21:50
Moana / Vaiana VIP 3D
Regia: Thomas Kail
Cu: Dwayne Johnson, Frankie Adams, Rena Owen, John Tui, Catherine Laga’aia
Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical
Durată: 120 min
Rating: AG
Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație.
Dublat: Vineri, Duminica pana Joi 12:10
Sambata 11:00; 13:25
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări si bilete: www.inspirecinema.ro.
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