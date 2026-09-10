Ziua Drapelului Național, sărbătorită după reguli noi: Manifestări obligatorii în școli și instituții, program special la TV și radio, piețe ale Tricolorului în orașe și amenzi pentru cei care nu sărută drapelul

Ziua Drapelului Național al României, de pe data de 26 iunie, ar putea fi sărbătorită după noi reguli, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Camera Deputaților.

Printre prevederi se numără obligativitatea organizării unor ceremonii în instituții, înființarea unor „Piețe ale Tricolorului” în orașe și municipii și chiar amenzi pentru oficialii care refuză să sărute drapelul.A

Proiectul, inițiat de senatorul AUR Mircia Chelaru, dar semnat de 71 de parlamentari din PSD, PNL, AUR și din rândul neafiliaților, schimbă radical modul în care va fi sărbătorită Ziua Drapelului Național. Acesta a fost adoptat de Senat și se află în dezbatere la Camera Deputaților încă din anul 2023, dar a fost pus pe lista ședintelor camerei zilele trecure.

Potrivit documentului, Ziua Drapelului Național al României va fi marcată în toate instituțiile publice și în școli, prin ceremonii și manifestări dedicate istoriei și identității naționale. În școli, ceremonia ar urma să aibă loc la începutul cursurilor și să includă ridicarea drapelului pe catarg.

Și televiziunile și radiourile ar urma să aibă o obligație specială. Instituțiile media audiovizuale, atât publice, cât și private, ar trebui să aloce cel puțin 30 de minute din program, pe parcursul întregii zile, pentru programe dedicate Zilei Drapelului. Nerespectarea acestei obligații ar putea fi sancționată cu amendă între 10.000 și 20.000 de lei.

Rugăciune citită de preoți

Legea stabilește și o rugăciune pe care trebuie să o rostească preoții la ceremonii.

„Dumnezeul nostru, Doamne Preaputernice, Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, binecuvântează Drapelul Național al României! Că sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

Toate autoritățile și instituțiile statului vor avea obligația să organizeze manifestări dedicate tricolorului, inclusiv programe culturale și educative despre istoria, identitatea și continuitatea statului român.

Ceremoniile oficiale vor avea loc în toată țara și în ambasadele și consulatele României, începând cu ora 11:00.

Piețe ale Tricolorului în orașe

Proiectul introduce și conceptul de „Piața Tricolorului”.

În București și în municipiile reședință de județ ar urma să existe o astfel de piață, iar consiliile locale ar trebui să stabilească locul în termen de 45 de zile de la promulgarea legii. Pentru București, proiectul prevede că „Piața Tricolorului” va fi comună cu județul Ilfov.

În celelalte localități, autoritățile locale ar putea stabili, din proprie inițiativă, un spațiu public care să poarte această denumire.

În aceste piețe ar urma să fie instalat un catarg înalt de 30 de metri, iar drapelul arborat ar avea dimensiunea de 3 metri lungime și 2 metri lățime. Autoritățile locale ar avea și obligația de a-l înlocui dacă se constată că este decolorat sau prezintă deteriorări fizice.

Ceremonii obligatorii în școli

Și școlile ar avea un ceremonial precis stabilit prin lege. Acesta ar urma să includă adunarea elevilor într-un loc stabilit, un discurs al directorului, evocarea unor momente istorice, aducerea drapelului la catarg, binecuvântarea acestuia, sărutul drapelului de către preot sau profesorul de religie, director și elevii desemnați, urmat de ridicarea drapelului în timp ce este intonat Imnul Național.

Proiectul stabilește inclusiv ritualul religios. Drapelul ar urma să fie depus în seara de 25 iunie într-o biserică, iar în dimineața de 26 iunie să fie oficiată slujba de sfințire.

Oficialii ar trebui să sărute drapelul

Una dintre cele mai controversate prevederi se referă la ceremonia oficială. Potrivit proiectului, după binecuvântarea drapelului, oficialitățile prezente la ceremonie ar trebui să se așeze în linie, la cel puțin trei metri de drapel, iar fiecare să sărute Drapelul Național al României, în ordinea protocolară.

Pentru oficialul care refuză acest gest, proiectul prevede o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Mai mult, textul stabilește că refuzul explicit sau sustragerea voluntară a unui reprezentant al unei autorități publice de la participarea la ceremonia de Ziua Drapelului constituie abuz în serviciu, urmând să fie sancționat potrivit legii penale.

Amenzi de până la 30.000 de lei

Proiectul stabilește și mai multe categorii de sancțiuni:

10.000 – 30.000 de lei pentru autoritățile care nu respectă prevederile privind „Piața Tricolorului”;

1.000 – 2.500 de lei pentru persoana desemnată care nu menține în stare corespunzătoare drapelul arborat în „Piața Tricolorului”;

5.000 – 10.000 de lei pentru oficialul care refuză să sărute Drapelul Național;

10.000 – 20.000 de lei pentru instituțiile media care nu respectă obligația de a acorda cel puțin 30 de minute de program Zilei Drapelului.

UDMR se opune proiectului

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat pe Facebook privind acest proiect și susține că inițiativa încalcă autonomia cultelor și libertatea religioasă.

„Sărutarea drapelului la ordin, sub amenințarea unei amenzi?

Asta vrea să introducă în lege inițiativa AUR. Funcționarii, directorii de școli și elevii desemnați ar urma să fie obligați să sărute tricolorul României, iar posturilor de radio și televiziune li s-ar impune ce să difuzeze de Ziua Drapelului Național.

Proiectul ar stabili inclusiv modul în care trebuie desfășurate ceremoniile religioase în bisericile noastre. Acest lucru încalcă autonomia cultelor și libertatea religioasă.

Naziștii impuneau salutul obligatoriu și jurământul de credință pentru ca oamenii să demonstreze public obediența față de putere. În comunism, partidul-stat dicta cum să sărbătorim, la ce să ne uităm și când să aplaudăm. Acum ar readuce aceeași gândire.

Comunitatea maghiară din România este acasă aici. Nu acceptăm ca noi sau oricine altcineva să fie obligat să dovedească, printr-un sărut dat la ordin, că își iubește țara. UDMR nu va vota acest proiect și le cere tuturor partidelor parlamentare să nu susțină adoptarea lui”, a scris politicianul.

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