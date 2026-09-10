Vești bune pentru 2,6 milioane de pensionari din România! Banii pentru septembrie 2026 au fost trimiși către bănci: Când intră pensia pe card

Pensionarii care își primesc pensia pe card au parte de o schimbare importantă în această lună. Banii nu vor fi virați pe 12 septembrie 2026, așa cum se întâmplă în mod obișnuit, deoarece data de 12 cade sâmbătă.

Unele case de pensii că transferurile către bănci au fost efectuate joi, 10 septembrie 2026, iar conturile beneficiarilor vor fi alimentate vineri, 11 septembrie.

Aproximativ 2,6 milioane de pensionari din România care primesc pensia prin cont bancar sunt vizați de această modificare a calendarului de plată.

Astfel, vineri, 11 septembrie 2026, băncile urmează să alimenteze conturile beneficiarilor, însă banii nu vor apărea simultan în toate conturile.

De exemplu, CEC Bank efectuează alimentarea conturilor până în jurul orei 10:00.

În cazul altor bănci importante, virarea pensiilor poate avea loc mai târziu, în intervalul aproximativ 13:00–19:00.

Faptul că pensia nu apare în cont dimineața nu înseamnă neapărat că există o problemă cu plata. Pensionarii trebuie să țină cont de programul propriei bănci și să verifice contul pe parcursul zilei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal