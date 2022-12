UPDATE| INCENDIU în Aiud: O afumătoare a izbucnit în flăcări. Intervin pompierii cu două autospeciale

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 475 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 4 0746074524

MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 4 0744207618

PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 1 0258861661

PREBET AIUD SA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258861661

MIOMAR UNIVERSAL SRL GESTIONAR DEPOZIT 2 0744207618

PREBET AIUD SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258861661

MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 [email protected]

HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 0745858560

PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

RER VEST S.A. AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 5 [email protected]

CETATEA APUSENI SA AJUTOR BUCATAR 1 0744605753

ANNE BEATRICE SIS S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0762862090

INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 2 0754260103

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0788364937

PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 2 [email protected]

CETATEA APUSENI SA BUCATAR 3 0744605753

JD STORE CHAIN SRL CASIER 1 0723433440

ORIZONT EUROPE S.R.L. Conducator auto transport rutier de persoane 1 0768004433

RER VEST S.A. CONDUCATOR AUTOSPECIALA 10 [email protected]

GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232

NATIONAL IPURL CONSILIER JURIDIC 1 0731020903

NATIONAL IPURL CONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1 0731020903

UNGUREAN BIANCA MARIA-BIROU EX CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0757115764

MAGNA NEMESIS S.R.L. CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 1 0764280191

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

SMART KIDS STUDIO S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0744627922

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

SMART KIDS STUDIO S.R.L. INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR 1 0744627922

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

GOLFPOINT S.R.L. INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 2 [email protected]

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 3 0788364937

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0788364937

CABINET MEDICAL SUCIU MONICA KINETOTERAPEUT 1 0729837566

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

NATIONAL IPURL LICHIDATOR 1 0731020903

CERES SERVICES SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0755035081

JD STORE CHAIN SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0723433440

AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 1 0755099517

ELECTRO TRANSILVANIA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0746192665

KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 4 [email protected]

SLEVAȘ EMANUEL EVENTS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0748947917

RER VEST S.A. LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE 10 [email protected]

INNOVADENT WHITE S.R.L. MANAGER 1 [email protected]

VIA COM SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744605700

RER VEST S.A. MECANIC AUTO 3 [email protected]

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

PANORAMIC VIEW S.R.L. MEDIC STOMATOLOG 1 [email protected]

INNOVADENT WHITE S.R.L. MEDIC STOMATOLOG DE SPECIALITATE 2 0754260103

SC AMIGO&INTERCOST SRL MERCANTIZOR 1 0744283993

SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 7 0258812764

YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

CETATEA APUSENI SA OSPATAR (CHELNER) 2 0744605753

ANNE BEATRICE SIS S.R.L. PIZZAR 1 0762862090

PANORAMIC VIEW S.R.L. REGISTRATOR MEDICAL 1 [email protected]

ORIZONT EUROPE S.R.L. SECRETARA 1 0768004433

IKIZLER GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 [email protected]

SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0258812764

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 5 0726122280

TURUS SERV SRL VÂNZATOR 1 0742518018

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

ROADELE PĂMÂNTULUI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0735386281

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

CIVITAS PSG SA AGENT DE SECURITATE 1 [email protected]

KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 0258771839

RIVALY C.H. SRL BUCATAR 3 0258771839

RIVALY C.H. SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 0258771839

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 0258771839

MELY&VIO FASHION SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0730038878

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0258771839

YAX SYSTEM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0731353222

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 4 0258771839

SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 9 0744613110

SPITALUL ORASENESC CAMPENI MEDIC SPECIALIST 1 [email protected]

SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839

RIVALY C.H. SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0258771839

RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 0258771839

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258751991

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CONTROLOR DE CONFORMITATE ÎN INDUSTRIA DE MASINI 1 0258751991

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INSPECTOR / REFERENT ÎN GESTIUNEA MATERIALELOR ȘI MIJLOACELOR FIXE 1 0258751991

CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0740562994

NOVA GRUP VICES S.R.L. RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 0258755727

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 4 0746074524

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE SEBEȘ

VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744200381

KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

LINCOLN PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 60 [email protected]

SC NATUR PRODCARN SRL VÂNZATOR 2 0740247500

TEIUȘ:

LA CITADELLE GROUPE S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]

SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

LA CITADELLE GROUPE S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]