UPDATE FOTO| ACCIDENT rutier GRAV pe DN1: TREI persoane, ÎNCARCERATE, după coliziunea a două autoturisme

PRODUS DESCRIERE NR BUC

urare tridimensionala 2022 luminoasa realizat pe structura de aluminiu, cu lungimea totala de minim 6m, inaltimea fiecare cifre de minim 1.5m , latimea de minim 0.3m, decorat cu LED uri cu flash alb/galben, furtun de culoare alba/galbena, numar minim de Led uri 2500, minim IK07, minim IP67 1

baghete luminoase cu efect dinamic, inaltimea de minim 0.75m , avand forma conica cu iluminare la 360 de grade, interconectabile cu celalalte produse, diametrul in partea de sus de minim 10cm iar in partea de jos de minim 2cm, minim IP67, minim IK07 170

figurina bidimensionala luminoasa sub forma de stea cu minim 4 colturi, realizata pe structura de aluminiu, decorata cu furtun dublu luminos cu Led alb/galben, sir cu Led uri albe si flash alb/galben, diametrul de minim 1.1 m, minim IP67, minim IK07 14

siruri luminoase cu lungimea de minim 20m , formate din minim 2 segmente de 10m,decorate cu minim 120 de Led uri albe si/sau galbene, interconectabile minim 10buc, minim IP67, minim IK 07, pentru decorarea unui numar de minim 45 de arbori 330

siruri luminoase cu flash cu lungimea de minim 12m , decorate cu minim 120 de Led uri albe, interconectabile minim 10buc, minim IP67, minim IK 07, pentru realizarea unei arcade luminoase cu lungimea de 50m si latimea de 3m 352

figurina luminoasa tridimensionala sub forma de jumatati de sfere, decorate cu carpeta luminoasa de diferite culori si stele realizate din furtun luminos de culoare alba, sir luminos LED de culoare alb/galben, inaltimea de minim 2m, minim IP67, minim IK07 2

figurina tridimensionala personaj sub forma de Mos Craciun, realizata pe structura de aluminiu cu inaltimea de minim 4m , decorata cu Led uri albe si carpeta luminoasa de culoare rosie, alba si neagra, minim 2500 de Led uri, minim IP67, minim IK07 2

figurina luminoasa tridimensionala sub forma de sanie, realizata pe structura de aluminiu, decorata cu carpeta rosie/alba , avand lungimea de minim 4m , latime de minim 1.5m, numar minim de Led uri 2000, minim IP67, minim IK07 1

figurina tridimensionala personaj sub forma de inger luminos , realizata pe structura de aluminiu cu inaltimea de minim 3m , decorata cu Led uri albe si flash alb/galben, minim 2000 de Led uri, minim IP67, minim IK07 2

figurina tridimensionala personaj sub forma de soldat, confectionat din poliuree cu stuctura metalica interioara, protejat in strat poliuretanic anti vandalism, pictat in culoare rosie/neagra si alba, inaltime de minim 4m 2

figurina tridimensionala personaj sub forma de spiridus cu cadou, confectionat din poliuree cu structura metalica interioara, protejat in strat poliuretanic anti vandalism, pictat in culoare rosie, alba si verde, cu inaltime de minim 1.5m 3

figurina luminoasa tridimensionale sub forma de cadouri, realizate pe structura de aluminiu, decorate cu carpeta luminoasa de diferite culori, funda luminoasa, avand latura de minim 1m, numar minim de Led uri 800, minim IK07, minim IP67 18

figurina luminoasa tridimensionala sub forma de cristale de gheata, cu inaltimea de minim 1.5m, decorate cu Led uri albe si flash alb/glaben minim 1000 de puncte luminoase, carpeta luminoasa de culoare alba, minim IP67, minim IK07 24

turturi luminosi cu lungimea de minim 3m, inaltimea de minim 0.9m, decorati cu Led uri albe si flashalb/galben minim 170 de Led uri , interconectabili minim 10 produse, minim IP67, minim IK07 230

figurina luminoasa personaj tridimensional sub forma de om de zapada , realizata pe structura de aluminiu, cu inaltimea de minim 2.2m , decorata cu Led uri albe, carpeta luminoasa de culoare alba si rosie, numar minim de puncte luminoase 1500, minim IP67, minim IK07 2

figurina luminoasa personaj tridimensional sub forma de om de zapada, realizata pe structura de aluminiu, cu inaltimea de minim 2.4m , decorata cu Led uri albe, carpeta luminoasa de culoare verde,rosie, alba, numar minim de puncte luminoase 1500, minim IP67, minim IK07 2

figurina luminoasa personaj tridimensional sub forma de om de zapada, realizata pe structura de aluminiu, cu inaltimea de minim 1.7m , decorata cu Led uri albe, carpeta luminoasa de culoare verde,albastra si alba, numar minim de puncte luminoase 1000, minim IP67, minim IK07 2

glob luminos tridimensional realizat pe structura de aluminiu cu diametrul de minim 2.5 m, decorat cu Led uri si flash uri de culoare galbena/alba, minim 1500 de Led uri, minim IK07, minim IP07 1

figurina tridimensionala personaj sub forma de ren cu inaltimea de minim 3m, realizata pe structura de aluminiu, decorata cu minim 2000 de Led uri si flash, minim IP67, minim IK07 2

sfere luminoase tridimensionale cu diametrul de minim 1.1m, realizate pe structura de aluminiu, decorate cu Led uri albe si flash alb/galben si stele luminoase , carpeta de culoare galbena si/sau albastra, minim IP67, minim IK07 3

brad tridimensional luminos realizat pe structura de aluminiu cu inaltime de minim 9m , latimea la baza de minim 4m, decorat cu carpeta luminoasa galbena si rosie sub forma de panglici, avand Led uri si flash albe/ galben, numar minim de Leduri 9000, minim IP67, minim IK07 1

perdele luminoase cu latimea de minim 2m, inaltimea de minim 3m, decorate cu Led uri si flash alb/galben, minim 600 de Led uri, minim IP67, minim IK07, interconectabile cu celalalte produse 24

figurina tridimensionala sub forma scaunului lui Mos Craciun, realizata pe structura de aluminiu, decorata cu Led uri albe si flash uri, carpeta luminoasa de culoare de culoare rosie, inaltime de minim 2m, latime de minim 1m, minim IP67, minim IK07 2

figurina tridimensionala luminoasa sub forma de tren cu minim 2 vagoane, realizata pe structura de aluminiu, decorat cu Led uri albe/galbene flash alb/galben, furtun luminos de culoare alba, lungime de minim 6m, latime de minim 1m , numar minim de puncte luminoase 3000, minim IP67, minim IK07 1

figurina tridimensionala luminoasa sub forma de cadou gigant, realizat pe structura de aluminiu, cu inaltimea de minim 4m , decorat cu Led uri albe si falsh alb/galben, latimea de minim 2m, minim 2000 de puncte luminoase, minim IP67, minim IK 07 1

copac tridimensional luminos realizat pe structura de aluminiu, inaltimea de minim 5m , latimea de minim 2m , decorat cu siruri luminoase, Led uri albe si flash alb/galben, numar minim de Led uri 4000, minim IP67, minim IK07 1