Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, „remontada” și calificare dramatică! Formația albaiuliană, calificată la turneul final de la Constanța, la fotbal

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, „remontada” și calificare dramatică, în pelungiri, după ce a întors scorul de la 0-2! Formația albaiuliană, la turneul final de la Constanța, la fotbal

Echipa de fotbal a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia a realizat o „remontada” și o calificare dramatică la turneu final de la Constanța.

Formația din Cetatea Marii Uniri a reușit o revenire senzațională, câștigând, în deplasare, scor 3-2 (0-2), cu Universitatea „Babeș-Bolyai”, după o desfășurare dramatică. La pauză, gazdele erau cu un pas în etapa superioară, însă în actul secund, albaiulienii au afișat o transformare totală și au început cursa fabuloasă de urmărire. Valentin Boldea (CIL Blaj) a redus diferența (56), ex-uniristul Andrei Bârdea (84) a restabilit egalitatea, iar în prelungiri a venit golul spectaculos marcat de Boldea (116), șut de la peste 25 de metri, care a certificat o victorie de excepție.

Grație acestui succes, Universitatea „1 Decembrie 1918” (pregătită de conf.univ.dr. Vasile Emil Ursu și conf.univ.dr. Răzvan Gheorghe Rusu) s-a calificat la turneul final al Campionatului Național Universitar de Fotbal, la Constanța. în perioada 17–20 mai.

Lotul echipei: Anghel Andrei, Bârdea Andrei, Onacă Adrian, Popescu Bogdan, Coman Adrian, Cărăbineanu Lucian, Olălău Darius, Trifu Darius, Boldea Valentin, Domșa Vlad, Cunțan Denis, Negrușa Cătălin, Backsi Ștefan, Sicoe Ionuț, Jurj Florin, Maghiari Eusebiu și Stanciu Tiberiu, mulți dintre aceștia activând în Liga 3 (CIL Blaj, CS Unieversitar Alba Iulia, Metalurgistul Cugir), sau la formații din SuperLiga Alba.

„A fost un meci extrem de dificil, mai ales prin prisma modului în care a decurs prima repriză. La pauză eram conduși și era clar că trebuie să schimbăm ceva, nu doar tactic, ci mai ales la nivel de atitudine. Le-am cerut băieților să creadă până la capăt și să joace cu mai mult curaj. Reacția lor din repriza a doua a fost exact ceea ce ne doream: determinare, disciplină și spirit de echipă. Finalul a fost unul extraordinar. Golul din prelungiri, de la distanță, arată nu doar calitate, ci și personalitate. Sunt foarte mândru de echipă, pentru că nu a cedat în niciun moment. Această victorie înseamnă mult pentru noi și ne bucurăm că am reușit să ne calificăm la turneul final. Vom trata competiția cu maximă seriozitate și ne dorim să reprezentăm universitatea la cel mai înalt nivel”, a punctat Vasile Ursu (cel care activează și la CSU Alba Iulia).

Anul trecut, la turneul de la Alba Iulia, UAB a cucerit medalia de bronz.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI