Un tânăr din Cugir a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o teavă de gaz: avea o alcoolemie de 0,72 mg/l

Un tânăr din Cugir a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o teavă de gaz: avea o alcoolemie cu mult peste limita legală
Un șofer din Cugir ar fi intrat în coliziune cu o țeavă de gaz după ce nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum.
Polițiștii din Cugir l-au testat cu aparatul etilotest, iar tânărul, în vârstă de 28 de ani, a avut o alcoolemie de 0,72 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Potrivit IPJ Alba, la data de 4 octombrie 2025, în jurul orei 23.20, polițiștii Postului de Poliție Săliștea au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat de 28 de ani, din Cugir, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Drejman, din comuna Săliștea, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi intrat în coliziune cu o țeavă de gaz, situată în afara părții carosabile.
În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,72 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
