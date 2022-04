Un tânăr din Alba a vrut să violeze o fată necunoscută: A fost prinsă şi trasă înspre râul Galda. Ce pedeapsă a primit

Păduri de la zero: Românii care își transformă terenurile în păduri vor primi 456 euro/ hectar timp de 20 de ani

Ordonanța de Urgență aprobată pregătește cadrul prin care România să-și ducă la împlinire planurile de împădurire asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Reamintim că până la sfârșitul anului 2023, România are obligația să realizeze lucrări de împădurire și reîmpădurire pe o suprafață de 25.000 ha, iar în perioada 2024-2026 are obligația să realizeze alte 31.700 ha lucrări de împădurire și reîmpădurire, în conformitate cu prevederile PNRR.

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, la propunerea Ministerului Mediului, o ordonanță de urgență prin care cei care iau decizia de a înființa o pădure de la zero vor primi anual o primă de sechestrare forestieră, timp de 20 de ani, potrivit unui comunicat al ministerului. Prima are valoarea de 456 de euro pentru fiecare hectar de pădure nouă și va fi încasată anual de proprietar, pentru rolul pe care îl are pădurea nou înființată în stocarea carbonului.

Ordonanța prevede patru categorii de lucrări de împădurire care pot fi realizate în România pentru a realiza țintele din PNRR, astfel:

1. împădurirea terenurilor agricole din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente;

2. împădurirea terenurilor agricole degradate devenite inapte pentru agricultură dar care pot fi puse în valoare prin plantarea acestora;

3. împădurirea terenurilor situate în fondul forestier național, cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha, care anterior manifestării incendiilor forestiere, a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, a infestărilor cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale au fost acoperite cu pădure și care necesită o refacere a potențialului forestier prin împădurire;

4. împădurirea terenurilor agricole expropriate de RNP – Romsilva în vederea realizării perdelelor forestiere de protecție.

„Noul cadru creat permite înființarea primelor noi păduri din România pe o suprafață de 56.700 de ha. Acestea sunt păduri asumate deja de noi prin PNRR și pentru care avem la dispoziție 730 de milioane de euro. Acești bani pot ajunge atât la proprietarii de stat, cât și la cei privați pentru noi suprafețe de pădure create, inclusiv păduri urbane. Avem o șansă pe care nu ne permitem să o ratăm: mai multe păduri în țara noastră, reconstrucția ecologică prin împădurire a terenurilor puternic afectate de multiple procese de degradare, creșterea cantității de carbon stocate, dar și reducerea gazelor cu efect de seră”, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna

