Un tânăr de 18 ani din Rădești a fost prins beat la volan, fără permis și cu suspiciuni de consum de substanțe interzise. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore!

În noaptea de 15 spre 16 august 2025, un tânăr în vârstă de 18 ani, din Rădești, a fost tras pe dreapta de un echipaj al Poliției Teiuș

În urma verificărilor, acesta nu poseda permis de conducere și consumase alcool și substanțe interzise.

Mai exact, o mașină a fost oprită, pentru un control de rutină, pe DJ 142L. La volan se afla un tânăr în vârstă de 18 ani, din localitatea Rădești.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,11 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În urma testării și cu aparatul Drogtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență în organism a substanțelor psihoactive.

De asemenea, din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Tânărul a fost condus la spital, în vederea recoltării de mostre biologice.

