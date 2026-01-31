Un tânăr care a lovit mai multe autoturisme în Alba Iulia cu o mașină furată pe care a condus-o fără permis și-a aflat pedeapsa: Ce au decis magistrații de la Judecătoria Alba Iulia

Un tânăr care a lovit mai multe autoturisme în Alba Iulia cu o mașină furată pe care a condus-o fără permis și-a aflat pedeapsa

Un tânăr care a lovit mai multe autoturisme în Alba Iulia cu o mașină furată pe care a condus-o fără permis și-a aflat pedeapsa la 2 ani de la comiterea faptelor.

Tânărul a fost trimis în judecată în vara anului 2025 pentru săvârşirea infracțiunilor de furt în scop de folosință şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În noaptea de 21/22 ianuarie 2024 tânărul a sustras un autovehicul marca Volkswagen, neasigurat și cu cheile în contact, parcat pe strada Arieșului din Alba Iulia, pe trotuarul unui bloc.

A condus apoi mașina furată, deși nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, context în care a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, lovind alte două autoturisme, parcate pe trotuar.

Ulterior producerii accidentului rutier tânărul a părăsit locul faptei.

Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat, joi, 29 ianuarie 2026, la un an și 5 luni de închisoare cu executare.

