Un tânăr care a lovit mai multe autoturisme în Alba Iulia cu o mașină furată pe care a condus-o fără permis și-a aflat pedeapsa: Ce au decis magistrații de la Judecătoria Alba Iulia
Un tânăr care a lovit mai multe autoturisme în Alba Iulia cu o mașină furată pe care a condus-o fără permis și-a aflat pedeapsa
Un tânăr care a lovit mai multe autoturisme în Alba Iulia cu o mașină furată pe care a condus-o fără permis și-a aflat pedeapsa la 2 ani de la comiterea faptelor.
Tânărul a fost trimis în judecată în vara anului 2025 pentru săvârşirea infracțiunilor de furt în scop de folosință şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
În noaptea de 21/22 ianuarie 2024 tânărul a sustras un autovehicul marca Volkswagen, neasigurat și cu cheile în contact, parcat pe strada Arieșului din Alba Iulia, pe trotuarul unui bloc.
A condus apoi mașina furată, deși nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, context în care a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, lovind alte două autoturisme, parcate pe trotuar.
Ulterior producerii accidentului rutier tânărul a părăsit locul faptei.
Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat, joi, 29 ianuarie 2026, la un an și 5 luni de închisoare cu executare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal: Când va avea loc evenimentul
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal Etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal (clasele IX-XII) se va desfășura la Alba Iulia. Evenimentul, programat în perioada 30 martie – 4 aprilie 2026, va fi găzduit de Colegiul Național […]
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani Un bărbat de 31 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru agresiune fizică. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat […]
31 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri
COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri Județul Alba este, vineri, 31 ianuarie 2026, cel puțin până la ora 10.00, sub incidența unui Cod Galben de ceață. Potrivit meteorologilor, se semnalează local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în Republica Moldova
Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în Republica Moldova Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin...
Economistul Radu Georgescu: „O mare anomalie monetară va face ca inflația să crească în continuare în România și oamenii să sărăcească și mai mult”
Radu Georgescu: „O mare anomalie monetară va face ca inflația să crească în continuare în România și oamenii să sărăcească...
Știrea Zilei
Pacient cu tumoare cerebrală obține în justiție tratament gratuit cu un medicament foarte scump: „Orice întârziere poate avea consecințe deosebit de grave cu privire la sănătate, punând în pericol chiar dreptul la viaţă”
Pacient cu tumoare cerebrală obține în justiție tratament gratuit cu un medicament foarte scump: „Orice întârziere poate avea consecințe deosebit...
VIDEO | Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs, idei și soluții inspirate din modul în care oamenii pun în valoare trecutul
Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs,...
Curier Județean
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul liceal: Când va avea loc evenimentul
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va găzdui etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2026 – ciclul...
Un tânăr care a lovit mai multe autoturisme în Alba Iulia cu o mașină furată pe care a condus-o fără permis și-a aflat pedeapsa: Ce au decis magistrații de la Judecătoria Alba Iulia
Un tânăr care a lovit mai multe autoturisme în Alba Iulia cu o mașină furată pe care a condus-o fără...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos”
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos” Pe 31 ianuarie sărbătorim ziua...
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...