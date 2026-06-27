Un soldat român din Jidvei, dispărut în Crimeea în 1944, declarat oficial decedat după 82 de ani de la dispariție
Un soldat român din Jidvei, dispărut în Crimeea în 1944, declarat oficial decedat după 82 de ani de la dispariție
Judecătoria Blaj a pronunțat recent o sentință civilă prin care a declarat decesul unui soldat român căzut pe frontul din Crimeea la data de 23 februarie 1944 – la 82 de ani de la dispariție.
Hotărârea, pronunțată la data de 15 iunie 2026, pune capăt unei situații juridice de opt decenii în care militarul a rămas, din punct de vedere legal, fără certificat de deces. Cererea a fost formulată de fiul soldatului, care a arătat că tatăl său a fost încorporat în armata României în anul 1935.
Deși familia știa că acesta și-a pierdut viața în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, niciun document oficial nu a atestat la acel moment decesul, iar certificatul de deces nu a fost obținut niciodată.
Reconstituirea situației a fost posibilă după ce fiul a solicitat informații de la Unitatea Militară 02405 Pitești. Răspunsul primit a inclus un extras din partida militară a tatălui, din care reiese că soldatul a decedat la data de 23 februarie 1944, în spital, la Simferopol (Crimeea), din cauza hepatitei icterigene.
Documentul face referire la extrasul de moarte nr. 587, eliberat de spitalul de campanie unde s-a stins militarul. Pe baza acestor dovezi, fiul a formulat cerere de declarare judecătorească a morții, invocând dispozițiile din Codul civil, care permite declararea morții persoanelor dispărute în împrejurări deosebite – inclusiv în cursul unor fapte de război -, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data dispariției.
Instanța a efectuat toate verificările prevăzute de lege: a solicitat informații de la primăria comunei Jidvei și de la Inspectoratul de Poliție județean, a dispus publicarea unui anunț într-un ziar de largă circulație și afișarea cererii la ultimul domiciliu cunoscut al dispărutului. Poliția a comunicat că nu s-au obținut detalii suplimentare privind data decesului și nu au fost identificați alți moștenitori.
Primăria a luat legătura cu persoane în vârstă care au cunoscut familia soldatului, iar acestea au confirmat că bărbatul nu mai este în viață. Coroborând toate probele administrate – documentele militare, răspunsurile autorităților și absența îndelungată a persoanei – instanța a constatat că există o puternică stare de incertitudine cu privire la existența în viață a soldatului și a considerat întemeiată concluzia că acesta a încetat din viață.
Cererea a fost admisă, iar data morții a fost stabilită la 23 februarie 1944, conform ultimelor informații certe disponibile. Dispozitivul hotărârii urmează să fie afișat timp de două luni la sediul instanței, la primăria comunei și la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort. Totodată, instanța a dispus comunicarea hotărârii, după rămânerea definitivă, Serviciului de evidență a persoanelor, pentru înregistrarea oficială a decesului.
Foto: warhistory.org
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