VIDEO | Un șofer din Cugir a încercat să ofere 200 de lei mită unui polițist din oraș după ce a fost prins conducând fără centură: Este cercetat de oamenii legii

Bogdan Ilea

acum 2 ore

În timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, un polițist din Cugir a oprit un conducător auto. Omul legii a constatat că persoana nu purta centura de siguranță. 

Conducătorul auto a oferit agentului de poliție suma de 200 de lei, cu titlu de mită atunci când agentul a dispus măsura de contravenție constatată, avertisment scris.

Momentul a fost filmat de body-cam-ul politițistului. În filmare se poate auzi și observa cum șoferul insistă care omul legii să primească cei 200 de lei spunându-i că: ,,Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr! Pentru dumitale să bei un vin”.

La data de 24.03.2026, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Alba au fost sesizați telefonic de către un agent de poliție din cadrul Poliției Orașului Cugir – IPJ Alba, cu privire la o situație de dare de mită.

În fapt, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza orașului Cugir, polițistul a oprit în trafic un conducător auto, persoană fără calitate specială, constatând că acesta nu purta centura de siguranță.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a măsurii dispuse pentru contravenția constatată (avertisment scris), conducătorul auto a oferit agentului de poliție suma de 200 de lei, cu titlu de mită.

Interacțiunea a fost înregistrată cu dispozitivul tip body-cam din dotarea polițistului.

În urma sesizării, polițiștii structurii județene anticorupție Alba au informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, care a dispus deplasarea echipei operative la fața locului, în vederea constatării infracțiunii.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și dispunerii măsurilor legale, se arată într-un comunicat de presă transmis de DGA Alba.

