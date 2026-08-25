Un șofer de 86 de ani a fost prins circulând pe contrasens pe o autostradă din România: 120 de zile fără carnet și amendă de aproape 2.000 de lei

Un șofer în vârstă de 86 de ani, din județul Galați, a fost surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și au reușit să identifice autoturismul la scurt timp.

Incidentul s-a produs marți, 25 august, în jurul orei 08:30. Polițiștii au fost sesizați că un autoturism circulă pe sensul opus de mers pe A7, în județul Vrancea.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat autoturismul și au stabilit că acesta era condus de un bărbat în vârstă de 86 de ani, din județul Galați. Șoferul a fost sancționat contravențional cu 1.946 de lei, pentru abaterea constatată.

Pe lângă amendă, polițiștii au dispus și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 120 de zile, în conformitate cu prevederile legale.

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