Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme în zona Carolina Mall

Echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba, intervenție la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul Cluj: Se aflau în trecere și au acordat primul ajutor unei femei de 40 de ani Un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba a intervenit marți, în juurl orei 14.00, la un accident […]