Curier Județean

Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme în zona Carolina Mall

Bogdan Ilea

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Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme în zona Carolina Mall

Un accident în care au fost implicate două autoturisme a avut loc marți, 25 august 2026, pe strada Alexandru Ioan Cuza, zona Carolina Mall.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe Str. Alexandru Ioan Cuza, langă Carolina Mall.

În accident ar fi vorba despre 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială descarcerare si 1 echipaj de prim ajutor.

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