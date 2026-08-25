FOTO | Echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba, intervenție la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul Cluj: Se aflau în trecere și au acordat primul ajutor unei femei de 40 de ani
Echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba, intervenție la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul Cluj: Se aflau în trecere și au acordat primul ajutor unei femei de 40 de ani
Un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba a intervenit marți, în juurl orei 14.00, la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul Cluj. Se aflau în trecere și au acordat primul ajutor unei femei de 40 de ani, rănită în evenimentul rutier.
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de puține momente la un accident rutier petrecut pe DN1E60, pe raza localității Vâlcele.
La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare, o motocicletă și o ambulanță SMURD, unde au găsit un autocamion și un microbuz avariate, fără persoane încarcerate în acestea.
O femeie, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost consultată de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Alba, aflat în trecere, iar ulterior a fost preluată de către echipajul SMURD, în vederea transportului la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Conform primei evaluări aceasta era în stare de conștiență și cooperantă.
Nu au fost alte persoane are să solicite îngrijiri medicale, pompierii au sprijinit acordarea primului ajutor calificat, au asigurat măsuri de prevenire a incendiilor și specifice pentru siguranța persoanelor implicate în accident.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme în zona Carolina Mall
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme în zona Carolina Mall Un accident în care au fost implicate două autoturisme a avut loc marți, 25 august 2026, pe strada Alexandru Ioan Cuza, zona Carolina Mall. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la […]
25 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 25 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Update video | Incendiu la Alba Iulia pe strada Alexandru Ioan Cuza: Pompierii intervin cu patru autospeciale
Incendiu la Alba Iulia pe strada Alexandru Ioan Cuza: Pompierii intervin cu patru autospeciale Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit, marți, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia. Focul se manifestă pe aproximativ 1.000 de metri pătrați, iar pompierii din oraș intervin cu 4 autospeciale. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru...
Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de copac”: „Reprezintă opinii personale”
Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de...
Știrea Zilei
Foto | Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști
Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști O minoră...
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale
Bărbat de 43 de ani, din Alba, reținut pentru furtul vițeilor sustrași din Munții Apuseni: Va fi prezentat Parchetului de...
Curier Județean
Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme în zona Carolina Mall
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme în zona Carolina Mall Un accident în care au fost implicate...
FOTO | Echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba, intervenție la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul Cluj: Se aflau în trecere și au acordat primul ajutor unei femei de 40 de ani
Echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba, intervenție la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul...
Politică Administrație
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
Opinii Comentarii
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...