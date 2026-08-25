Curier Județean

FOTO | Echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba, intervenție la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul Cluj: Se aflau în trecere și au acordat primul ajutor unei femei de 40 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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De

Echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba, intervenție la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul Cluj: Se aflau în trecere și au acordat primul ajutor unei femei de 40 de ani

Un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Alba a intervenit marți, în juurl orei 14.00, la un accident între un autocamion și un microbuz, în județul Cluj. Se aflau în trecere și au acordat primul ajutor unei femei de 40 de ani, rănită în evenimentul rutier.

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de puține momente la un accident rutier petrecut pe DN1E60, pe raza localității Vâlcele.

La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare, o motocicletă și o ambulanță SMURD, unde au găsit un autocamion și un microbuz avariate, fără persoane încarcerate în acestea.

O femeie, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost consultată de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Alba, aflat în trecere, iar ulterior a fost preluată de către echipajul SMURD, în vederea transportului la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Conform primei evaluări aceasta era în stare de conștiență și cooperantă.

Nu au fost alte persoane are să solicite îngrijiri medicale, pompierii au sprijinit acordarea primului ajutor calificat, au asigurat măsuri de prevenire a incendiilor și specifice pentru siguranța persoanelor implicate în accident.

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