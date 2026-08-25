Definitivat 2027: Calendarul examenului național, în consultare publică. Până când se fac înscrierile

Ministerul Educației a lansat, marți, 25 august 2026, în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2026-2027.

Conform propunerii de calendar, înscrierea candidaților se face până la 9 octombrie 2026.

Documentele și propunerea integrală de calendar pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, link în comentarii.

După etapa de consultare, forma finală a documentului va fi aprobată prin ordin de ministru, în urma analizei feedbackului primit și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului național pentru definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2026-2027

-până la 9 octombrie 2026: înscrierea candidaților în unitățile de învățământ

-până la 28 mai 2027: efectuarea inspecțiilor de specialitate

*prima inspecție de specialitate până la 12 februarie 2027

*a doua inspecție de specialitate până la 28 mai 2027

-2-14 iunie 2027: completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică

-6 iulie 2027: susţinerea probei scrise

-12 iulie 2027: afişarea rezultatelor inițiale

-12-13 iulie 2027: înregistrarea contestaţiilor

-13-19 iulie 2027: soluţionarea contestaţiilor

-20 iulie 2027: afişarea rezultatelor finale

foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal