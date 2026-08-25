Actualitate

Definitivat 2027: Calendarul examenului național, în consultare publică. Până când se fac înscrierile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Definitivat 2027: Calendarul examenului național, în consultare publică. Până când se fac înscrierile

Ministerul Educației a lansat, marți, 25 august 2026, în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2026-2027.

Conform propunerii de calendar, înscrierea candidaților se face până la 9 octombrie 2026.

Documentele și propunerea integrală de calendar pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, link în comentarii.

După etapa de consultare, forma finală a documentului va fi aprobată prin ordin de ministru, în urma analizei feedbackului primit și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului național pentru definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2026-2027

-până la 9 octombrie 2026: înscrierea candidaților în unitățile de învățământ

-până la 28 mai 2027: efectuarea inspecțiilor de specialitate

*prima inspecție de specialitate până la 12 februarie 2027

*a doua inspecție de specialitate până la 28 mai 2027

-2-14 iunie 2027: completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică

-6 iulie 2027: susţinerea probei scrise

-12 iulie 2027: afişarea rezultatelor inițiale

-12-13 iulie 2027: înregistrarea contestaţiilor

-13-19 iulie 2027: soluţionarea contestaţiilor

-20 iulie 2027: afişarea rezultatelor finale

foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 1 minut

în

25 august 2026

De

Cum va fi vremea în prima lună de toamnă: Septembrie 2026, cu temperaturi de vară. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni În România, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul şi sud-vestul ţării, în cea mai mare parte a următoarelor patru săptămâni, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi, […]

Citește mai mult

Actualitate

Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de copac”: „Reprezintă opinii personale”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

în

25 august 2026

De

Ce spune BNR după ce consilierul lui Isărescu a scris pe o rețea de socializare că „vom mânca scoarță de copac”: „Reprezintă opinii personale” BNR a reacționat, printr-un comunicat publicat marți, 25 august, cu privire la declarația controversată făcută de Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu.  Într-un comunicat de marți, Banca Națională spune că „punctele […]

Citește mai mult

Actualitate

Un șofer de 86 de ani a fost prins circulând pe contrasens pe o autostradă din România: 120 de zile fără carnet și amendă de aproape 2.000 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

25 august 2026

De

Un șofer de 86 de ani a fost prins circulând pe contrasens pe o autostradă din România: 120 de zile fără carnet și amendă de aproape 2.000 de lei Un șofer în vârstă de 86 de ani, din județul Galați, a fost surprins circulând pe contrasens pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Polițiștii au fost […]

Citește mai mult