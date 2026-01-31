Un institut de cercetare din România a obținut certificarea pentru proiectarea de aeronave militare

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS, institut aflat în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare, a fost certificat la începutul anului 2026 ca Organizație de Proiectare de către Autoritatea Aeronautică Militară Națională a Ministerului Apărării.

Această certificare confirmă dreptul INCAS de a desfășura activități de proiectare pentru aeronave militare, în conformitate cu cerințele RMAR 21/EMAR 21, acoperind modificări și reparații majore și minore pentru aeronave de mici și mari dimensiuni.

Procesul, finalizat la sfârșitul anului 2025, a presupus alinierea la standarde europene și naționale de navigabilitate militară, audituri succesive și consolidarea procedurilor interne de proiectare și management tehnic. În termeni instituționali, certificarea marchează recunoașterea unei capacități critice pentru cercetarea aplicată și pentru ecosistemul național de apărare: aceea de a transforma expertiza științifică în soluții aeronautice conforme cu cele mai exigente cerințe operaționale.

„Este o confirmare firească a muncii depuse și a experienței noastre în aviația militară, dar și un punct de plecare pentru extinderea activităților viitoare”, subliniază directorul general al INCAS, Dr. fiz. Adriana Ștefan.

Pentru cercetarea românească, certificarea consolidează rolul INCAS ca instituție de prim rang într-un domeniu strategic, cu relevanță directă pentru securitatea națională și capacitatea de inovare a României, a precizat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Autoritatea Națională de Cercetare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

