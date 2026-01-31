Un institut de cercetare din România a obținut certificarea pentru proiectarea de aeronave militare
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS, institut aflat în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare, a fost certificat la începutul anului 2026 ca Organizație de Proiectare de către Autoritatea Aeronautică Militară Națională a Ministerului Apărării.
Această certificare confirmă dreptul INCAS de a desfășura activități de proiectare pentru aeronave militare, în conformitate cu cerințele RMAR 21/EMAR 21, acoperind modificări și reparații majore și minore pentru aeronave de mici și mari dimensiuni.
Procesul, finalizat la sfârșitul anului 2025, a presupus alinierea la standarde europene și naționale de navigabilitate militară, audituri succesive și consolidarea procedurilor interne de proiectare și management tehnic. În termeni instituționali, certificarea marchează recunoașterea unei capacități critice pentru cercetarea aplicată și pentru ecosistemul național de apărare: aceea de a transforma expertiza științifică în soluții aeronautice conforme cu cele mai exigente cerințe operaționale.
„Este o confirmare firească a muncii depuse și a experienței noastre în aviația militară, dar și un punct de plecare pentru extinderea activităților viitoare”, subliniază directorul general al INCAS, Dr. fiz. Adriana Ștefan.
Pentru cercetarea românească, certificarea consolidează rolul INCAS ca instituție de prim rang într-un domeniu strategic, cu relevanță directă pentru securitatea națională și capacitatea de inovare a României, a precizat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Autoritatea Națională de Cercetare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece: „Nu face compromisuri când vine vorba de siguranța ta și a celor dragi!”
Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece Un coș de fum necurățat sau deteriorat reprezintă un risc major: poate duce la intoxicații cu monoxid de carbon ori la incendii grave, a reamintit, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). „În sezonul rece, una dintre cele mai frecvente […]
FOTO | Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei Consiliul Județean Sibiu a lansat în SICAP una dintre cele mai importante investiții de la Consiliul Judetean Sibiu în conectivitate a județului, a anunțat. sâmbătă, 31 ianuarie 2026, președintele […]
PENSII 2026 | Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează
Câți români primesc în acest moment pensii speciale și câți bani încasează Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în decembrie 2025, de 11.841 de persoane, cu 53 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.864 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), potrivit datelor centralizate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece: „Nu face compromisuri când vine vorba de siguranța ta și a celor dragi!”
Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece Un coș de fum necurățat sau deteriorat reprezintă...
FOTO | Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de peste 200 de milioane de lei
Un drum care asigură legătura cu Transalpina în zona de munte din Alba va fi modernizat: Investiție în valoare de...
Știrea Zilei
VIDEO | Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs, idei și soluții inspirate din modul în care oamenii pun în valoare trecutul
Echipe din 5 județe la Alba Iulia la o importantă competiție regională de robotică pentru copii și adolescenți: În concurs,...
UPDATE FOTO | Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat
Accident rutier GRAV între Cut și Câlnic: O șoferiță rănită, primește îngrijiri medicale. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut...
Curier Județean
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani
Bărbat de 31 de ani din Alba Iulia REȚINUT pentru agresiune fizică: Victima, un bărbat de 38 de ani Un...
31 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri
COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri Județul Alba este, vineri, 31 ianuarie...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos”
31 ianuarie: Ziua „de-a-ndoaselea”. Ziua în care toate normele sociale au fost transformate „pe dos” Pe 31 ianuarie sărbătorim ziua...
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii
30 ianuarie: 140 de ani de la nașterea lui Iuliu Hossu, Episcopul Unirii Iuliu Hossu, de la a cărui naștere...