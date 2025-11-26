Un elev de clasa a treia din Cluj-Napoca a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă cu capul în nas şi a muşcat mâna psihologului

Un incident grav s-a petrecut marţi, 25 noiembrie 2025, la Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Cluj-Napoca. Un elev furios i-a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe pe directoarea adjunctă cu capul în nas, iar pe psiholoaga şcolii a muşcat-o de mână, poliţiştii deschizând în acest caz un dosar penal.

Potrivit datelor comunicate, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, minorul a fost transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare, iar poliţiştii au deschis un dosar pentru lovirea sau alte violenţe, cercetările fiind în derulare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

„La data de 25 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi de către un cadru didactic a unei unităţi de învăţământ din municipiu, cu privire la producerea unui incident între doi elevi, în timpul pauzei, în curtea şcolii.

Din primele verificări a rezultat faptul că între cei doi minori, ambii de 9 ani, ar fi avut loc o neînţelegere, în urma căreia unul dintre elevi a reclamat că ar fi fost lovit de către colegul său. Ulterior, unul dintre minori ar fi manifestat o stare de agitaţie accentuată, fiind necesară intervenţia cadrelor didactice şi a colegilor pentru a preveni escaladarea situaţiei.

În urma episodului de agitaţie, minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare. În cauză poliţiştii desfăşoară cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe şi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, se arată într-o informare trimisă de IPJ Cluj.

Explicațiile directorului despre incident

Directorul şcolii, Horaţiu Bota, a explicat, pentru AGERPRES, că incidentul a avut loc într-o pauză.

„Un elev de clasa a III-a a alergat prin curte, unde sunt 1.500 de copii în pauză, copilul s-a împiedicat, a căzut pe terenul sintetic şi, când s-a ridicat, avut impresia că un alt coleg i-a pus piedică, ceea ce nu era adevărat. A alergat după el, până a intervenit doamna învăţătoare, a împins-o şi pe dânsa, dânsa a cerut sprijin la o altă doamnă învăţătoare, a venit doamna director adjunct, a venit psihologul şcolii, a ajuns şi administratorul şi un coleg de sport.

Copilul atât era de furios încât, când una dintre doamnele învăţătoare l-a prins şi l-a îmbrăţişat – că este şi mămică – copilul aşa s-a smuls, a făcut o mişcare bruscă, încât i-a dislocat umărul învăţătoarei. Apoi a muşcat-o pe doamna psiholog de mână şi a zgâriat-o, iar pe directoarea adjunctă a lovit-o cu capul în nas”, a precizat sursa citată.

Potrivit directorului Horaţiu Bota, copilul a fost consiliat la consilierul şcolar în urmă cu două săptămâni.

„Doamna profesoară chiar acum este plecată la medic şi aşteptăm să vină să ne spună detalii. Mişcările copilului erau oarecum reflexe, dar dintr-o furie, dintr-o supărare cum n-am mai văzut.

E copil de clasa a III-a, care a fost consiliat la consilierul şcolar al şcolii în urmă cu două săptămâni, cu aprobarea părinţilor. Mai înainte am avut o discuţie la direcţiune cu părinţii copilului şi ne-au spus că dânşii îl consiliază şi în privat cu psihologi, experţi de la nivel naţional chiar. Ne bucurăm, totuşi, că n-a ajuns să agreseze vreun copil”, a spus Horaţiu Bota.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI