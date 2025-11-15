Un bărbat care a obligat o minoră să se prostitueze la Alba Iulia, condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de minori și deținere de droguri de risc. Cum proceda

Un bărbat care a obligat o tânără minoră să se prostitueze la Alba Iulia a primit o pedeapsă dură pentru faptele sale. Daniel Florin C. a fost condamnat de Tribunalul Alba la 8 ani pentru trafic de minori și 6 luni pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu (canabis). Prin contopire a rezultat pedeapsa finală de 8 ani 2 luni de închisoare în regim de detenție.

”Începând cu data de 12.10.2024, a recrutat-o pe minora (…), în scopul exploatării sexuale, prin metoda lover-boy, profitând de naivitatea acesteia și sub pretextul întemeierii unei familii. Începând cu luna noiembrie 2024, a transportat-o pe aceasta, pe raza municipiului Alba Iulia, a adăpostit-o, închiriind mai multe apartamente, pentru ca aceasta să practice prostituția.

A determinat-o să practice prostituția pentru el, a înlesnit practicarea prostituției de către minoră, prin ajutor pentru postarea unor anunțuri pentru racolare clienți, prin supravegherea minorei pe durata practicării prostituției, înlesnirea transportului minorei la clienți acasă și a obținut foloase bănești”, susțin procurorii DIICOT.

Cu ocazia percheziției din 21.01.2025, la imobilul din Alba Iulia unde acesta locuia, fără forme legale, a fost identificat un dispozitiv pentru mărunțit (grinder) în care s-au observat urme materie, pe care s-a pus în evidență Tetrahidracannabinol (THC), substanță psihotropă, biosintetizată de planta canabis.

Măsurile de supraveghere tehnică au confirmat faptul că minora a practicat prostituția la Alba Iulia, iar bărbatul o supraveghea și obținea sume de bani de pe urma acestei activități.

„Este evident faptul că activitatea de prostituție a minorei era controlată și coordonată de către inculpat, care stabilea inclusiv tarifele practicate, care erau acceptați și care erau refuzați, asigurând protecția acesteia fie din imobil (din balconul locuinței), fie din proximitatea acestuia.

Tot acesta se ocupa și de postarea anunțurilor pe un site de escorte. În cazul în care ieșea din cuvântul său sau nu proceda într-o manieră agreată de inculpat, aceasta era amenințată cu acte de violență și chiar agresată fizic”, au mai susținut anchetatorii.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, magistratul de la Tribunalul Alba a mai decis confiscarea sumei de 11.350 de lei, obținută de bărbat din activitățile ilegale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI