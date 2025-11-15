Un bărbat care a obligat o minoră să se prostitueze la Alba Iulia, condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de minori și deținere de droguri de risc. Cum proceda
Un bărbat care a obligat o minoră să se prostitueze la Alba Iulia, condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de minori și deținere de droguri de risc. Cum proceda
Un bărbat care a obligat o tânără minoră să se prostitueze la Alba Iulia a primit o pedeapsă dură pentru faptele sale. Daniel Florin C. a fost condamnat de Tribunalul Alba la 8 ani pentru trafic de minori și 6 luni pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu (canabis). Prin contopire a rezultat pedeapsa finală de 8 ani 2 luni de închisoare în regim de detenție.
”Începând cu data de 12.10.2024, a recrutat-o pe minora (…), în scopul exploatării sexuale, prin metoda lover-boy, profitând de naivitatea acesteia și sub pretextul întemeierii unei familii. Începând cu luna noiembrie 2024, a transportat-o pe aceasta, pe raza municipiului Alba Iulia, a adăpostit-o, închiriind mai multe apartamente, pentru ca aceasta să practice prostituția.
A determinat-o să practice prostituția pentru el, a înlesnit practicarea prostituției de către minoră, prin ajutor pentru postarea unor anunțuri pentru racolare clienți, prin supravegherea minorei pe durata practicării prostituției, înlesnirea transportului minorei la clienți acasă și a obținut foloase bănești”, susțin procurorii DIICOT.
Cu ocazia percheziției din 21.01.2025, la imobilul din Alba Iulia unde acesta locuia, fără forme legale, a fost identificat un dispozitiv pentru mărunțit (grinder) în care s-au observat urme materie, pe care s-a pus în evidență Tetrahidracannabinol (THC), substanță psihotropă, biosintetizată de planta canabis.
Măsurile de supraveghere tehnică au confirmat faptul că minora a practicat prostituția la Alba Iulia, iar bărbatul o supraveghea și obținea sume de bani de pe urma acestei activități.
„Este evident faptul că activitatea de prostituție a minorei era controlată și coordonată de către inculpat, care stabilea inclusiv tarifele practicate, care erau acceptați și care erau refuzați, asigurând protecția acesteia fie din imobil (din balconul locuinței), fie din proximitatea acestuia.
Tot acesta se ocupa și de postarea anunțurilor pe un site de escorte. În cazul în care ieșea din cuvântul său sau nu proceda într-o manieră agreată de inculpat, aceasta era amenințată cu acte de violență și chiar agresată fizic”, au mai susținut anchetatorii.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, magistratul de la Tribunalul Alba a mai decis confiscarea sumei de 11.350 de lei, obținută de bărbat din activitățile ilegale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Accident MORTAL în Alba: Tânăr de 20 de ani, DECEDAT după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat cu mașina în vale, la Ocoliș
Accident MORTAL în Alba: Tânăr de 20 de ani, DECEDAT după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat cu mașina în vale, la Ocoliș Un accident rutier mortal a avut loc sâmbătă, pe DC 184G, la Ocoliș. Un tânăr de 20 de ani a decedat după ce a pierdut controlul asupra mașinii într-o […]
FOTO | Gesturi mici, bucurii mari: Cadouri pentru copiii internați la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Alba Iulia
Gesturi mici, bucurii mari: Cadouri pentru copiii internați la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Alba Iulia În luna noiembrie 2025, Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 din Alba Iulia a marcat, ca în fiecare an, „Ziua Îngerilor”, în cadrul proiectului „Îngerașul meu”, desfășurat în parteneriat cu Grădinița „Căsuța cu povești” din […]
VIDEO | Dispensar modern într-o comună din Alba: Vor fi angajate trei asistente, iar salariile vor fi plătite din fonduri europene
Dispensar modern într-o comună din Alba: Vor fi angajate trei asistente, iar salariile vor fi plătite din fonduri europene Comuna Râmeț face un pas important spre modernizare și bunăstare. Locuitorii vor avea acces la un centru comunitar integrat (dispensar), care va aduce servicii medicale aproape de casele lor. Am stat de vorbă cu primarul comunei, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Leonide 2025 | Cea mai spectaculoasă ploaie de stele a toamnei, vizibilă pe cer până la sfârșitul lui noiembrie. Când ating stelele căzătoare punctul maxim
Leonide 2025 | Cea mai spectaculoasă ploaie de stele a toamnei, vizibilă pe cer până la sfârșitul lui noiembrie. Când...
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor Administrația Națională de Meteorologie a...
Știrea Zilei
FOTO | Accident MORTAL în Alba: Tânăr de 20 de ani, DECEDAT după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat cu mașina în vale, la Ocoliș
Accident MORTAL în Alba: Tânăr de 20 de ani, DECEDAT după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat...
FOTO | Gesturi mici, bucurii mari: Cadouri pentru copiii internați la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Alba Iulia
Gesturi mici, bucurii mari: Cadouri pentru copiii internați la Secția de Pediatrie a Spitalului Județean Alba Iulia În luna noiembrie...
Curier Județean
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în...
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în...
Politică Administrație
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul...
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...