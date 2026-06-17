Turneul Național „Orgile României”, ediția a VIII-a, ajunge la Alba Iulia: când și unde va avea loc concertul care oferă o nouă perspectivă asupra orgii
Turneul Național „Orgile României”, ediția a VIII-a, ajunge la Alba Iulia: când și unde va avea loc concertul care oferă o nouă perspectivă asupra orgii
Cea de-a opta ediție a Turneului Național Orgile României revine în luna iulie cu o serie de concerte ce oferă publicului o nouă perspectivă asupra orgii, unul dintre cele mai impresionante instrumente ale patrimoniului muzical european, potrivit organizatorilor.
Tema ediției este „Ludic”, iar organiștii Maria-Luisa Antal și Eduard Antal invită publicul la o serie de concerte care explorează dimensiunea jucăușă, plină de imaginație și spontaneitate a orgii.
„Ne dorim ca publicul să redescopere orga fără prejudecăți, cu multă curiozitate și bucurie. Este un instrument care poate zâmbi, poate dansa, poate spune povești cu umor. Latura aceasta jucăușă ne-a inspirat întregul program”, afirmă Maria-Luisa Antal, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.
Tema acestei ediții devine o invitație de a asculta orga dintr-o perspectivă mai relaxată, mai directă și mai umană, spune și Eduard Antal.
„Pentru noi, acest turneu e și un exercițiu de libertate. Trecem de la ragtime la scherzo, de la pastiche la ritmuri neobișnuite, iar orga devine un adevărat laborator de culori și personaje sonore. Ne place ideea de surpriză, de spectacol viu”, a declarat Eduard Antal.
Programul reunește lucrări pentru orgă la patru mâini, în aranjamente proprii, alături de piese solistice, construind un parcurs muzical unitar în care contrastul, umorul și energia se află în prim-plan.
Repertoriul concertelor este compus din: Scott Joplin – „The Entertainer”; André Stamm – „Bach on the Orient Express”; Lefébure-Wély – „Sortie en mi bémol majeur”; Charles-Marie Widor – „Scherzo din Simfonia nr. 4 în fa minor, Op. 13 nr. 4”; Jean Langlais – „Pasticcio”; Camille Saint-Saëns – „Le Carnaval des animaux” (selecțiuni); Robert Schumann – „Étude în si minor”; John Rutter – „Toccata in seven”; Zsolt Gárdonyi – „Mozart Changes”; Denis Bédard – „Scherzo din Sinfonietta”.
La concertele din catedrale și biserici din luna iulie intrarea este liberă.
Primul spectacol din cadrul turneului este programat pe 5 iulie, de la ora 20:00, la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif” din Capitală.
Vor urma pe 6 iulie, ora 19:00 – Biserica Romano-Catolică „Sfinții Apostoli Petru și Paul” din Focșani, 10 iulie, ora 19:00 – Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, 11 iulie, ora 17:00 – Biserica Evanghelică C.A. din Bistrița, 14 iulie, ora 19:00 – Biserica Greco-Catolică „Immaculata” din Deva, 19 iulie, ora 19:00 – Biserica Romano-Catolică „Sfântul Pius din Pietrelcina” (Padre Pio) din Constanța.
Concerte mai sunt programate pe 29 septembrie, ora 19:00 – Palatul Culturii din Târgu Mureș, și pe 11 octombrie, ora 11:00 – la Ateneul Român din București.
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